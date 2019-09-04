Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам

Две награды на чемпионате Донецкой области по шахматам, который проходил с 16 по 26 августа в Краматорске в клубе имени Александра Момота и были посвящены Дню Независимости Украины, завоевал мастер ФИДЕ из Славянска Роман Мартынов.

Программа нынешних областных соревнований включала классические шахматы, рапид (быстрые или активные шахматы) и блиц – швейцарская система, 9 туров. В турнирах приняли участие 41 шахматист из Славянска, Краматорска, Константиновки, Бахмута, Торецка, Лимана, Доброполья, Ясиноватского района.

Победителем «классики» стал 38-летний славянский шахматист Роман Мартынов. Из девяти возможных очков он набрал восемь, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. При этом на старте турнира Роман выиграл подряд шесть партий. В седьмом поединке Мартынов подписал «мир» с известной шахматисткой из Краматорска, международным мастером среди женщин Еленой Мартынковой, которая стала победительницей соревнований среди представительниц прекрасного пола.

В активе Романа Мартынова и «серебро» областного чемпионата по рапиду - быстрым шахматам. В девяти матчах Роман набрал 7 очков (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение). 1-е место в соревнованиях по рапиду занял кандидат в мастера спорта Украины Михаил Сафронов с результатом 7 очков. Сафронов в заочном споре с Мартыновым оказался выше в итоговом протоколе по дополнительному показателю – коэффициенту Бухгольца.

Стоит добавить, что «бронза» соревнований по быстрым шахматам у женщин уехала в Славянск. Ее обладателем стала Алина Ландик (клуб «Чигоринец», тренер Николай Пархоменко). Учащаяся 10 класса ООШ №12 набрала 5 очков из 9 возможных.