Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Да, теперь 29-летний Женя будет вновь выступать в чемпионате Украины. За новый клуб – «Шахтер». Коноплянка должен будет помочь «горнякам» и на европейской арене – в поединках Лиги чемпионов. Контракт игрока сборной Украины с лучшим клубом страны последних лет подписан на три года.

Стоит отметить, что на родине Евгений Коноплянка начал выступать за «Днепр», а затем пробовал свои силы в «Севилье» (Испания) и «Шальке» (Германия).

После подписания соглашения с «горняками» Конопа, как ласково называют футболиста на родине, сфотографировался со скрещенными руками, символизирующими скрещенные молотки - часть эмблемы донецкого «Шахтера».

Также «Шахтер» усилил центр обороны. «Горняки» подписали 5-летний контракт с капитаном сборной Бразилии U-20 19-летним Витао из «Палмейраса».

Одним абзацем упомянем еще два трансфера. Экс-полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян на правах аренды продолжит свою карьеру в итальянской «Роме», которую с нынешнего лета возглавляет Пауло Фонсека. А 34-летний Евгений Селезнев в качестве свободного агента вернулся в Турцию, где будет выступать за «Бурсаспор».