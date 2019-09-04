|4 сентября 2019
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2 сентября накануне закрытия трансферного окна чемпион Украины совершил солидное приобретение. У гельзенкирхенского «Шальке» был выкуплен контракт хавбека сборной Украины Евгения Коноплянки.
Да, теперь 29-летний Женя будет вновь выступать в чемпионате Украины. За новый клуб – «Шахтер». Коноплянка должен будет помочь «горнякам» и на европейской арене – в поединках Лиги чемпионов. Контракт игрока сборной Украины с лучшим клубом страны последних лет подписан на три года.
Стоит отметить, что на родине Евгений Коноплянка начал выступать за «Днепр», а затем пробовал свои силы в «Севилье» (Испания) и «Шальке» (Германия).
После подписания соглашения с «горняками» Конопа, как ласково называют футболиста на родине, сфотографировался со скрещенными руками, символизирующими скрещенные молотки - часть эмблемы донецкого «Шахтера».
Также «Шахтер» усилил центр обороны. «Горняки» подписали 5-летний контракт с капитаном сборной Бразилии U-20 19-летним Витао из «Палмейраса».
Одним абзацем упомянем еще два трансфера. Экс-полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян на правах аренды продолжит свою карьеру в итальянской «Роме», которую с нынешнего лета возглавляет Пауло Фонсека. А 34-летний Евгений Селезнев в качестве свободного агента вернулся в Турцию, где будет выступать за «Бурсаспор».
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• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
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• Полку почетных славянцев прибыло
• По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
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Комментарии к статье «Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»»
2 сентября накануне закрытия трансферного окна чемпион Украины совершил солидное приобретение. У гельзенкирхенского «Шальке» был выкуплен контракт хавбека сборной Украины Евгения Коноплянки.