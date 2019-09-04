У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник

Один из лучших боксеров современности украинец Василий Ломаченко продолжил победное шествие к званию абсолютного чемпиона мира. Ломаченко после победы над британцем Люком Кэмпбеллом владеет чемпионскими поясами в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC.

Недостает одного – титула по версии IBF. На данный момент он находится в руках 32-летнего Ричарда Комми из Ганы. Василий естественно хочет поединка с Комми, чтобы собрать квартет чемпионских поясов.

Что же касается боя Ломаченко – Кэмпбелл, то он состоялся 31 августа в Лондоне. Боксеры оспаривали вакантный титул чемпиона мира WBC. Поединок прошел под диктовку и с явным преимуществом украинского боксера. В 11-м раунде Люк побывал в нокдауне, но смог пройти полную 12-раундовую дистанцию. Все судьи безоговорочно отдали победу Ломаченко – 119:109, 117:111, 118:109. Система CompuBox посчитала, что всего за бой Ломаченко нанес 527 ударов, 211 из которых попали в цель. Кэмпбелл нанес 420 ударов, попав 131 раз.

Между тем, стал известен следующий соперник 32-летнего украинского боксера Александра Усика (16–0, 12 КО), бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В дебютном поединке в супертяжелом весе он встретится с непобежденным 34-летним Тайроном Спонгом (14–0, 13 КО), голландцем суринамского происхождения. Бой состоится 12 октября в Чикаго (США).