В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою

|23 октября 2019
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19 октября в спортивном зале городской КДЮСШ одновременно состоялись Кубок Донецкой области среди взрослых и открытый областной турнир среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященные Дню защитника Украины.
Соревнования в зависимости от возрастной категории проходили в разделах борьба, легкий и дозированный контакты. В Славянске собрались более 150 участников из Покровска, Бахмута, Лимана, Константиновки, Мариуполя, Райгородка (Славянский район), Славянска, Балаклеи и Сум.
В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место – Мариуполь, 2-е место – Славянск, 3-е место – Константиновка.
В личном зачете победителями соревнований стали следующие славянские спортсмены – Иван Барабаш, Михаил Яцук, Влад Фирсов, Варвара Коломиец, Ярослав Солодовников, Кирилл Денщик, Владислав Яхин, Богдан Бутримов, Владислава Кутиш, Даниил Рыжов, Виктория Мудрая, Андрей Чичин, Олег Лозовой, Александр Чечинов.
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Приветствую, гость! Вход
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• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
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• В Славянске стало на один детский садик больше
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• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
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• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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19 октября в спортивном зале городской КДЮСШ одновременно состоялись Кубок Донецкой области среди взрослых и открытый областной турнир среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященные Дню защитника Украины.