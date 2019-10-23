«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу

После двух побед в пропущенных матчах краматорский «Сапфир» третий год становится чемпионом Донецкой области по футболу.

На прошлой неделе «Сапфир» обыграл «Шахтер» (Родинское) – 3:0 и ДВУОР (Бахмут) – 2:0. Эти виктории позволили клубу из Краматорска опередить в итоговой турнирной таблице чемпионата «Прометей» (Великая Новоселка). Итак, тройка призеров турнира: 1-е место – «Сапфир», 2-е место – «Прометей», 3-е место – «Покровск». ФК «Славянск» занял 4-е место.

Футбольный сезон среди аматорских команд по традиции завершает Кубок Губернатора. В нынешнем году поединки группового этапа состоятся 26-27 октября. Матчи группы «А» пройдут в Мариуполе, группы «В» - в Великой Новоселке, группы «С» - в Славянске и Краматорске.

26-го числа в 12:00 в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова ФК «Славянск» встретится с «Локомотивом» (Лиман). В этот же день и в это время в Краматорске сыграют «Авангард U-19» и «Долина». Победители этих пар 27 октября в Славянске в 12:00 определят лучший коллектив квартета «С».

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2019 состоится 2-3 ноября. Помимо трех победителей группового этапа в нем выступит «Сапфир», как чемпион и обладатель Кубка Донецкой области.