|23 октября 2019
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После двух побед в пропущенных матчах краматорский «Сапфир» третий год становится чемпионом Донецкой области по футболу.
На прошлой неделе «Сапфир» обыграл «Шахтер» (Родинское) – 3:0 и ДВУОР (Бахмут) – 2:0. Эти виктории позволили клубу из Краматорска опередить в итоговой турнирной таблице чемпионата «Прометей» (Великая Новоселка). Итак, тройка призеров турнира: 1-е место – «Сапфир», 2-е место – «Прометей», 3-е место – «Покровск». ФК «Славянск» занял 4-е место.
Футбольный сезон среди аматорских команд по традиции завершает Кубок Губернатора. В нынешнем году поединки группового этапа состоятся 26-27 октября. Матчи группы «А» пройдут в Мариуполе, группы «В» - в Великой Новоселке, группы «С» - в Славянске и Краматорске.
26-го числа в 12:00 в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова ФК «Славянск» встретится с «Локомотивом» (Лиман). В этот же день и в это время в Краматорске сыграют «Авангард U-19» и «Долина». Победители этих пар 27 октября в Славянске в 12:00 определят лучший коллектив квартета «С».
«Финал четырех» Кубка Губернатора-2019 состоится 2-3 ноября. Помимо трех победителей группового этапа в нем выступит «Сапфир», как чемпион и обладатель Кубка Донецкой области.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
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• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
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• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
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• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
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• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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После двух побед в пропущенных матчах краматорский «Сапфир» третий год становится чемпионом Донецкой области по футболу.