«Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове

22 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» не смог в Харькове на ОСК «Металлист» обыграть «Динамо» из Загреба.

Поединок получился результативным, в котором обе команды по ходу встречи имели преимущество в счете. На гол Коноплянки чемпион Хорватии двух последних сезонов ответил точными ударами Даниэля Ольмо и Мислава Оршича (пен.). При этом «точку» в игровой ситуации привез донецкой команды голкипер Пятов. Спас «горняков» от поражения, вышедший на замену Додо, который совершил сольный слалом по левому флангу.

После трех туров в активе «Шахтера» и «Динамо»З по 4 очка. И в 4-м туре эти клубы вновь сыграют между собой. Но уже в Загребе 6 ноября. Лидирует в квартете С «МанСити». 22 октября «горожане» не оставили шансов «Аталанте» (5:1). При этом гол в составе коллектива из Бергамо с пенальти забил украинский хавбек Руслан Малиновский.