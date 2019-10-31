Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер

24-26 октября в Киеве состоялся 12-й по счету открытый турнир по вольной борьбе среди юношей в двух возрастных группах (2004-2005, 2006-2008) памяти заслуженного мастера спорта Украины, серебряного призера Олимпийских игр-2000 Евгения Бусловича.

В соревнованиях, которые проходили на трех коврах, приняли участие 500 «вольников». Воспитанники славянской КДЮСШ (тренеры Николай Чурай, Виталий Жданов) на турнире завоевали две награды. Дмитрий Цвигун (ООШ №9) стал победителем соревнований в весовой категории до 35 кг, одержав на ковре шесть побед. Дмитрий Емец (ООШ №8) в категории до 53 кг взял «бронзу» при 3 победах и 1 поражении.