Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»

26-27 октября были сыграны встречи группового этапа Кубка Губернатора-2019 в Донецкой области. ФК «Славянск» не сумел выйти в «Финал четырех» розыгрыша, уступив в решающем поединке в серии послематчевых пенальти «Долине».

В субботних играх, которые состоялись 26 октября, славянский клуб в родных стенах на стадионе имени Юрия Скиданова, благодаря голам Евгения Мушнина и Игоря Дятлова, одолел «Локомотив» из Лимана – 2:1. В Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием «Долина» в серии пенальти сломила сопротивление «Авангарда U-19» - 4:2 (основное время матча завершилось вничью – 1:1).

На следующий день, 27-го числа, «Славянск» и «Долина» разыграли путевку в «Финал четырех» турнира в очной дуэли. Матч был сыгран в Славянске. В первом тайме команды обменялись голами (в составе славянского клуба отличился Александр Чернышов). В начале второго тайма за фол последней надежды после нарушения правил на Евгении Швыдком с поля был удален один из защитников «Долины». Тем не менее, численным преимуществом подопечные Сергея Федоренко не воспользовались. Поединок закончился вничью – 1:1, и игрокам пришлось пробивать серию ударов с 11-ти метровой отметки.

Футболисты «Долины» реализовали четыре удара подряд с «точки», а у хозяев две попытки оказались неудачными. «Долина» празднует успех – 4:2 и выходит в «Финал четырех».

30 октября состоялась жеребьевка «Финала четырех». В полуфинальных матчах, которые состоятся 2 ноября в Краматорске в Саду Бернацкого встретятся «Покровск» - «Сапфир» (начало игры в 11:00) и «Долина» - «Яруд» (Мариуполь) – 13:00.

Финальный поединок будет сыгран также в Краматорске 3 ноября в 10:00. А вот матч за 3-е место примет славянский стадион имени Юрия Скиданова (начало игры в 10:00).