Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове

|31 октября 2019
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25-28 октября во Львове в легкоатлетическом манеже спортивной базы Министерства обороны Украины состоялся открытый Кубок города по дзюдо, в котором приняли участие более 750 спортсменов из Украины, Латвии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Румынии и Польши.
Поединки турнира проводились на четырех коврах среди юношей и девушек трех возрастных групп (2003-2005, 2006-2007, 2008-2009), а также мужчин. 10 дзюдоистов из Донецкой области боролись на львовских татами. Пять из них представляли Славянск. На пьедестал почета поднялись трое. Александр Степаненко (ДГПУ) завоевал «золото» в весовой категории 100 кг, Анна Зайцева (ООШ №4, 52 кг) и Кирилл Киян (ООШ №10, 46 кг) стали серебряными призерами соревнований. Всего в активе команды Донецкой области пять (1-3-1) наград. Подготовили спортсменов к кубку Инга Бобровская и Дмитрий Игнатенко.
Между тем, 24-26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходил турнир мировой серии IJF Grand Slam, на котором две награды выиграли украинские дзюдоисты. Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед стала победительницей соревнований в весовой категории до 48 кг, а Яков Хаммо (свыше 100 кг) получил «серебро».
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Приветствую, гость! Вход
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• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
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• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
• Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда
• Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне
• Дело Штепы достали из-под сукна
• Грибники находят артснаряды и бомбы
• Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста
• Пожарные спасли пенсионера из огня
• В Лимане BMW наехал на маленького ребенка
23 октября 2019
• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
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Комментарии к статье «Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове »
25-28 октября во Львове в легкоатлетическом манеже спортивной базы Министерства обороны Украины состоялся открытый Кубок города по дзюдо, в котором приняли участие более 750 спортсменов из Украины, Латвии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Румынии и Польши.