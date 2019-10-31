Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове

25-28 октября во Львове в легкоатлетическом манеже спортивной базы Министерства обороны Украины состоялся открытый Кубок города по дзюдо, в котором приняли участие более 750 спортсменов из Украины, Латвии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Румынии и Польши.

Поединки турнира проводились на четырех коврах среди юношей и девушек трех возрастных групп (2003-2005, 2006-2007, 2008-2009), а также мужчин. 10 дзюдоистов из Донецкой области боролись на львовских татами. Пять из них представляли Славянск. На пьедестал почета поднялись трое. Александр Степаненко (ДГПУ) завоевал «золото» в весовой категории 100 кг, Анна Зайцева (ООШ №4, 52 кг) и Кирилл Киян (ООШ №10, 46 кг) стали серебряными призерами соревнований. Всего в активе команды Донецкой области пять (1-3-1) наград. Подготовили спортсменов к кубку Инга Бобровская и Дмитрий Игнатенко.

Между тем, 24-26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходил турнир мировой серии IJF Grand Slam, на котором две награды выиграли украинские дзюдоисты. Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед стала победительницей соревнований в весовой категории до 48 кг, а Яков Хаммо (свыше 100 кг) получил «серебро».