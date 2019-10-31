Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера

В Шэньчжэне (Китай) проходит итоговой турнир WTA с призовым фондом 14 млн. долларов, право участвовать в котором изначально получают восемь лучших теннисисток мирового рейтинга. Прошлогодняя победительница своеобразного чемпионата планеты украинка Элина Свитолина вновь принимает участие в данном турнире.

Жеребьевка определила 25-летнюю украинскую теннисистку в «фиолетовую» группу вместе с Каролиной Плишковой (Чехия), Симоной Халеп (Румыния) и Бьянкой Андрееску (Канада). В «красный» квартет попали Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария). Из-за травмы уже по ходу турнира место Осаки заняла Кики Бертенс (Голландия).

В стартовом поединке чемпионата Свитолина 28 октября в двух сетах за 1 час 55 минут сломила сопротивление Каролины Плишковой – 7:6, 6:4. Здесь стоит отметить фантастическую развязку первого сета. Его на тай-брейке с невероятными цифрами – 14:12 выиграла первая ракетка Украины. И это рекордный счет для подобных турниров.

Через два дня, 30-го числа, Элина сыграла вторую встречу группового этапа. Соперницей украинки была Симона Халеп из Румынии. Этот матч Свитолина выиграла в двух сетах – 7:5, 6:3.

Между тем, в минувший уик-энд стал известен победитель Малого итогового турнира WTA с призовым фондом 2,4 млн. долларов. Почетный трофей завоевала Арина Соболенко из Беларуси, которая в финале одолела Кики Бертенс – 6:4, 6:2. Добавим, что в этом чемпионате участвовала и украинка Даяна Ястремская.

А знаменитый швейцарский теннисист Роже Федерер в 10-й раз выиграл домашний для себя турнир ATP в Базеле. В финальном поединке Федерер без особого труда переиграл Алекса де Минаура из Австралии – 6:2, 6:2. Это уже 103-й титул в карьере 38-летнего Федерера.