Почетный трофей выиграл «Сапфир»

Краматорский «Сапфир» третий год подряд становится обладателем Кубка Губернатора по футболу Донецкой области.

Поединки «Финала четырех» Кубка Губернатора закрывали сезон аматорского футбола в Донецкой области. В полуфинальных матчах, которые были сыграны 2 ноября в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием, «Сапфир» одолел «Покровск» (4:2), а мариупольский «Яруд» без проблем разобрался с ФК «Долина» (4:0).

3 ноября, как и год назад, в решающей игре Кубка встретились «Сапфир» и «Яруд». И вновь успех был на стороне команды из Краматорска. Основное время противостояния завершилось результативной ничьей – 2:2. Первый тайм остался за «Ярудом» - 1:0. После перерыва лучший игрок турнира Александр Сытник из «Сапфира» оформил дубль и вывел свою команду вперед – 2:1. Однако в конце встречи мариупольскому коллективу удалось восстановить статус-кво. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. Счастливый билет достался футболистам «Сапфира» - 5:4.

Следует добавить, что этот краматорский клуб вновь собрал весь урожай трофеев областного футбола, выиграв Суперкубок, Кубок, чемпионат и Кубок Губернатора (трижды подряд).

А бронзовым призером Кубка Губернатора-2019 стала команда «Покровск», которая 3 ноября в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова переиграла «Долину» - 1:0.