Почетный трофей выиграл «Сапфир»

|7 ноября 2019
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Краматорский «Сапфир» третий год подряд становится обладателем Кубка Губернатора по футболу Донецкой области.
Поединки «Финала четырех» Кубка Губернатора закрывали сезон аматорского футбола в Донецкой области. В полуфинальных матчах, которые были сыграны 2 ноября в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием, «Сапфир» одолел «Покровск» (4:2), а мариупольский «Яруд» без проблем разобрался с ФК «Долина» (4:0).
3 ноября, как и год назад, в решающей игре Кубка встретились «Сапфир» и «Яруд». И вновь успех был на стороне команды из Краматорска. Основное время противостояния завершилось результативной ничьей – 2:2. Первый тайм остался за «Ярудом» - 1:0. После перерыва лучший игрок турнира Александр Сытник из «Сапфира» оформил дубль и вывел свою команду вперед – 2:1. Однако в конце встречи мариупольскому коллективу удалось восстановить статус-кво. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. Счастливый билет достался футболистам «Сапфира» - 5:4.
Следует добавить, что этот краматорский клуб вновь собрал весь урожай трофеев областного футбола, выиграв Суперкубок, Кубок, чемпионат и Кубок Губернатора (трижды подряд).
А бронзовым призером Кубка Губернатора-2019 стала команда «Покровск», которая 3 ноября в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова переиграла «Долину» - 1:0.
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• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Краматорский «Сапфир» третий год подряд становится обладателем Кубка Губернатора по футболу Донецкой области.