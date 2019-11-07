Новые победы и достижения славянских «рукопашников»

19 воспитанников славянских клубов «Ронин» и «Беркут» приняли участие в открытом чемпионате Харьковской области по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов возрастом от 6 до 17 лет. Поединки чемпионата проводились на двух коврах в разделах «легкий» и «дозированный» контакты, а для детей до 10 лет - раздел «борьба». В активе сборной Славянска 17 (8-5-4) наград:

1-е место – Максим Попелишко, Ярослав Гутник, Владислав Яхин, Сергей Щербина, Владислав Мазур, Павел Гаврик, Максим Солдатов, Павел Петривный;

2-е место – Владислав Фирсов, Руслан Гладчук, Александр Доля, Данил Рыжов, Тимур Бакуменко;

3-е место – Максим Шепеленко, Степан Волков, Герман Векуа, Давид Цымбал.

Подготовили ребят к соревнованиям Данил Малеваный, Андрей Чичин, Александр Чечинов, Игорь Чечинов.

30-31 октября в Одессе состоялся чемпионат национальной гвардии Украины по рукопашному бою. Две награды из Южной Пальмиры в Славянск привезли военнослужащие части 3035 Сергей Богданов («серебро», 70 кг) и Александр Орлов («бронза», 80 кг).