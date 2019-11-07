Рекордные призовые и серия из 10 побед

И только в финале итогового турнира WTA, который проходил в Шэньчжэне (Китай), Элина Свитолина покинула корты побежденной. В двух сетах она уступила первой ракетке планеты Эшли Барти из Австралии.

Первая ракетка Украины остановилась в шаге от своего прошлогоднего триумфа, когда она выиграла итоговый турнир WTA. В Шэньчжэне 25-летняя Элина записала себе в актив три победы на стадии группового этапа (украинка обыграла Каролину Плишкову, Симону Халеп, Софию Кенин), затем в полуфинале в трех сетах взяла верх над Белиндой Бенчич из Швейцарии с рекордными 16 эйсами – подачи на вылет. Но в финале ее победную серию, которая с учетом прошлых турниров достигла отметки – 10, прервала Эшли Барти. Австралийская теннисистка выиграла поединок в двух сета – 6:4, 6:3.

Несмотря на поражение в финале, Свитолина заработала в Шэньчжэне свои рекордные призовые за карьеру - 2,4 млн долларов и закончит нынешний сезон в ранге шестой ракетки мира.

Подобный турнир у мужчин стартует 10 ноября в Лондоне (Великобритания). На днях состоялась жеребьевка чемпионата. В группе «Андре Агасси» выступят Рафаэль Надаль (Испания), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия). В квартете «Бьорна Борга» - Новак Джокович (Сербия), Роже Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).