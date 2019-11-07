Шесть наград на пробеге в Балаклее

2 ноября прошел традиционный 32-й по счету легкоатлетический пробег «BALAKLIIA RUN 2019», собравший более 400 любителей бега на дистанции от 2,5до 15 км.

Промежуточными расстояниями были забеги на 5 и 10 км. В Балаклею из Славянска отправился серьезный беговой десант в составе 27 спортсменов. Шести из них удалось подняться на пьедестал почета:

1-е место – Яна Киптенко (15 км, абсолютный зачет), Анатолий Григорьев (15 км, возрастная категория 40-49), Елена Филатова (2,5 км), Марьяна Ткаченко (5 км, абсолютный зачет);

2-е место – Татьяна Маринова (15 км, абсолютный зачет);

3-е место – Галина Корытина (10 км).

Победителем в «абсолютке» самой престижной дистанции на 15 км у женщин стала Яна Киптенко с результатом 1 час 1 минута. А вот Анатолий Григорьев с результатом чуть более 58 минут был лучшим в возрастной категории 40-49 лет.

Следует добавить, что в конце октября в Харькове Яна Киптенко заняла 4-е место в абсолютном зачете престижных соревнований «Airport Run 2019» с результатом 40 минут 5 секунд на дистанции 10 км.