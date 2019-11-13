Скандальное «классико» с победным голом Кривцова

|13 ноября 2019
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Второй раз в рамках нынешнего чемпионата Украины футболисты «Шахтера» и «Динамо» встретились 10 ноября в Харькове на ОСК «Металлист».
Это был матч 14 тура. Его «горняки» выиграли с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в игре забил центрбек донецкого клуба Сергей Кривцов ударом головой после розыгрыша углового. В целом подопечные Луиша Каштру выглядели предпочтительнее соперника и заслуженно праздновали успех, взяв тем самым реванш за недавнее поражение в кубковом противостоянии. Кстати, в поединке первого круга (3-й тур) «Шахтер» в Киеве также обыграл «Динамо» (2:1).
Что же касается статистических данных харьковской битвы, то «горняки» пробили по воротам 8 раз (3 удара пришлись в створ), у команды Алексея Михайличенко было 9 попыток и 0 точных. При этом игроки «Динамо» вдвое чаще нарушали правила (22 против 11).
Эта победа позволила «Шахтера» еще больше увеличить отрыв от «Динамо». Теперь он составляет 13 очков. Тем временем киевский клуб занимает лишь 4-е место в турнирной таблице, пропустив вперед себя «Зарю» и «Десну».
Возвращаясь к украинскому «классико», стоит сказать о расистском скандале, который произошел под занавес матча.
Фанаты «Динамо» оскорбляли бразильских игроков «Шахтера», подражая обезьяньим звукам, а также скандировали нецензурные выражения. Нервы не выдержали у капитана «горняков» Тайсона, который выбил мяч в сектор киевских ультрас и показал обидчикам непристойный жест. Арбитр встречи Николай Балакин вынужден был остановить матч и увести команды с поля, а когда игра вновь возобновилась, показал Тайсону красную карточку за неспортивное поведение. Кстати, это не первый инцидент на расисткой почве с участием фанатов «Динамо».
Результаты 14 тура
«Мариуполь» - «Карпаты» - 2:2 (Чурко, 15, Мишнев, 55 - Назарина, 59, 90+4 (пен.)
«Десна» - «Днепр-1» - 1:1 (Хлебас 48 – Шаповал, 45+2)
«Львов» - «Ворскла – 2:0 (Абнер, 12, Витор, 41 (пен.)
«Заря» - «Колос» - 2:0 (Юрченко, 31 (пен.), Кочергин, 90+1)
«Шахтер» - «Динамо» - 1:0 (Кривцов, 18)
«Олимпик» - «Александрия» - 0:0
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 11.
Анонс 15 тура
22 ноября
«Шахтер» - «Львов» 19:00
23 ноября
«Александрия» - «Заря» 14:00
«Днепр-1» - «Ворскла» 17:00
24 ноября
«Карпаты» - «Олимпик» 14:00
«Колос» - «Десна» 14:00
«Динамо» - «Мариуполь» 17:00
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Второй раз в рамках нынешнего чемпионата Украины футболисты «Шахтера» и «Динамо» встретились 10 ноября в Харькове на ОСК «Металлист».