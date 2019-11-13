Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

|13 ноября 2019
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В минувший уик-энд на футбольных полях Европы балом правили голеадоры. Роберт Левандовски продолжил свою феноменальную результативную серию, Эрлинг Холанд своими голами привлек внимание грандов европейского футбола, Лионель Месси блестяще исполняет штрафные.
Начнем с Месси. В матче 13 тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Сельту» (4:1), а лидер каталонского гранда Лионель Месси оформил хет-трик. 52-й по счету в карьере. Нынешний хет-трик особен для Месси тем, что он повторил рекорд Криштиану Роналду в поединках Примеры. У обоих форвардов теперь по 34 хет-трика. Помимо игр чемпионата Испании 32-летний Лео забивал по три мяча в матчах Лиги чемпионов (8), Кубка Испании (3), Суперкубка Испании (1) и за национальную сборную Аргентины (6).
19-летний норвежский форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд 10 ноября отличился хет-триком в игре чемпионата Австрии против «Вольфсберга» (3:0). Холанд в 18 встречах сезона (чемпионат Австрии и Лига чемпионов) забил 26 голов. При этом в активе Эрлинга, за которым теперь «охотятся» «Наполи», «Ювентус» и другие гранды, уже пять хет-триков.
Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски продолжает просто космически играть в этом сезоне. Он забивает в каждом матче Бундеслиги и в каждом матче Лиги чемпионов. В центральном поединке чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Боруссию»Д (4:0), а Левандовски оформил дубль. Теперь у Роберта 26 голов в 22 матчах сезона, а в Бундеслиге - 16 голов в 10 матчах.
Всего в двух матчах сезона Левандовски не смог отличиться: в кубковом матче с «Бохумом», где отыграл тайм, и в самой первой игре сезона – Суперкубке Германии.
Англия, 12-й тур
«Ливерпуль» - «МанСити» - 3:1
«Лестер» - «Арсенал» - 2:0
«Челси» - «Кристал Пэлас» - 2:0
«МЮ» - «Брайтон» - 3:1
Германия, 11-й тур
«Бавария» - «Боруссия»Д – 4:0
«Боруссия»М – «Вердер» - 3:1
«Герта» - «Лейпциг» - 2:4
«Вольфсбург» - «Байер» - 0:2
Испания, 13-й тур
«Барселона» - «Сельта» - 4:1
«Эйбар» - «Реал»М – 0:4
«Атлетико» - «Эспаньол» - 3:1
«Бетис» - «Севилья» - 1:2
Италия, 12-й тур
«Ювентус» - «Милан» - 1:0
«Интер» - «Верона» - 2:1
«Лацио» - «Лечче» - 4:2
«Парма» - «Рома» - 2:0
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Приветствую, гость! Вход
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• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
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Комментарии к статье «Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси»
В минувший уик-энд на футбольных полях Европы балом правили голеадоры. Роберт Левандовски продолжил свою феноменальную результативную серию, Эрлинг Холанд своими голами привлек внимание грандов европейского футбола, Лионель Месси блестяще исполняет штрафные.