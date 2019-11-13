Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

Начнем с Месси. В матче 13 тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Сельту» (4:1), а лидер каталонского гранда Лионель Месси оформил хет-трик. 52-й по счету в карьере. Нынешний хет-трик особен для Месси тем, что он повторил рекорд Криштиану Роналду в поединках Примеры. У обоих форвардов теперь по 34 хет-трика. Помимо игр чемпионата Испании 32-летний Лео забивал по три мяча в матчах Лиги чемпионов (8), Кубка Испании (3), Суперкубка Испании (1) и за национальную сборную Аргентины (6).

19-летний норвежский форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд 10 ноября отличился хет-триком в игре чемпионата Австрии против «Вольфсберга» (3:0). Холанд в 18 встречах сезона (чемпионат Австрии и Лига чемпионов) забил 26 голов. При этом в активе Эрлинга, за которым теперь «охотятся» «Наполи», «Ювентус» и другие гранды, уже пять хет-триков.

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски продолжает просто космически играть в этом сезоне. Он забивает в каждом матче Бундеслиги и в каждом матче Лиги чемпионов. В центральном поединке чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Боруссию»Д (4:0), а Левандовски оформил дубль. Теперь у Роберта 26 голов в 22 матчах сезона, а в Бундеслиге - 16 голов в 10 матчах.

Всего в двух матчах сезона Левандовски не смог отличиться: в кубковом матче с «Бохумом», где отыграл тайм, и в самой первой игре сезона – Суперкубке Германии.

Англия, 12-й тур

«Ливерпуль» - «МанСити» - 3:1

«Лестер» - «Арсенал» - 2:0

«Челси» - «Кристал Пэлас» - 2:0

«МЮ» - «Брайтон» - 3:1

Германия, 11-й тур

«Бавария» - «Боруссия»Д – 4:0

«Боруссия»М – «Вердер» - 3:1

«Герта» - «Лейпциг» - 2:4

«Вольфсбург» - «Байер» - 0:2

Испания, 13-й тур

«Барселона» - «Сельта» - 4:1

«Эйбар» - «Реал»М – 0:4

«Атлетико» - «Эспаньол» - 3:1

«Бетис» - «Севилья» - 1:2

Италия, 12-й тур

«Ювентус» - «Милан» - 1:0

«Интер» - «Верона» - 2:1

«Лацио» - «Лечче» - 4:2

«Парма» - «Рома» - 2:0