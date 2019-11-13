«Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе

7 ноября в Славянске в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» состоялся финальный этап городских соревнований «Веселые старты», в котором приняли участие шесть школьных команд.

В финале городского турнира выступали шесть лучших команд по итогам трех зональных этапов (состав школьной сборной включал 5 девочек и 5 мальчиков 2009 года рождения и младше). Это команды ООШ №4, ООШ №9, ООШ №10, ООШ №12, ООШ №18 и ООШ №20. Спортивная программа «Веселых стартов» включала четыре эстафеты – «Быстрота с мячом», «Флорбол», Ловкий мяч» и «Стритбол». В тройку призеров чемпионата по итогам финальных соревнований вошли ООШ №18 – 1-е место, ООШ №9 – 2-е место, ООШ №20 – 3-е место.

Следующий этап соревнований «Веселые старты» - областной. В нем город Славянск будет представлять ООШ №18 (учитель физической культуры Виталий Севидов).