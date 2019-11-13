|13 ноября 2019
|Просмотров: 77
|
7 ноября в Славянске в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» состоялся финальный этап городских соревнований «Веселые старты», в котором приняли участие шесть школьных команд.
В финале городского турнира выступали шесть лучших команд по итогам трех зональных этапов (состав школьной сборной включал 5 девочек и 5 мальчиков 2009 года рождения и младше). Это команды ООШ №4, ООШ №9, ООШ №10, ООШ №12, ООШ №18 и ООШ №20. Спортивная программа «Веселых стартов» включала четыре эстафеты – «Быстрота с мячом», «Флорбол», Ловкий мяч» и «Стритбол». В тройку призеров чемпионата по итогам финальных соревнований вошли ООШ №18 – 1-е место, ООШ №9 – 2-е место, ООШ №20 – 3-е место.
Следующий этап соревнований «Веселые старты» - областной. В нем город Славянск будет представлять ООШ №18 (учитель физической культуры Виталий Севидов).
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
— 13 ноября 2019 —
9 ноября в Славянске в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» проходил открытый чемпионат города по вольной борьбе среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2002-2004, 2006-2008, 2010-2012).
— 13 ноября 2019 —
В минувший уик-энд на футбольных полях Европы балом правили голеадоры. Роберт Левандовски продолжил свою феноменальную результативную серию, Эрлинг Холанд своими голами привлек внимание грандов европейского футбола, Лионель Месси блестяще исполняет штрафные.
— 13 ноября 2019 —
Второй раз в рамках нынешнего чемпионата Украины футболисты «Шахтера» и «Динамо» встретились 10 ноября в Харькове на ОСК «Металлист».
— 7 ноября 2019 —
24 октября – 3 ноября в Батуми (Грузия) проходил командный чемпионат Европы по шахматам. На континентальном первенстве мужская сборная Украины заняла 2-е место, примерев серебряные медали.
Приветствую, гость! Вход
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе»
7 ноября в Славянске в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» состоялся финальный этап городских соревнований «Веселые старты», в котором приняли участие шесть школьных команд.