В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе

9 ноября в Славянске в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» проходил открытый чемпионат города по вольной борьбе среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2002-2004, 2006-2008, 2010-2012).

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из Славянска и Краматорска. Победители и призеры турнира были определены в 17 весовых категориях. Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях стали Никита Дулин, Ринат Левченко, Андрей Пелехань, Дмитрий Цвигун, Али Мустафаев, Радихан Мустафаев, Милана Зейварова, Юлия Зейварова, Дмитрий Емец, Денис Шулаков, Максим Руденко (все – воспитанники славянской городской КДЮСШ), Владислав Панченко, Михаил Демченко, Арсений Качало, Глеб Астахов (все – Славянск), Анастасия Закарлюка, Максим Ежов (оба – Краматорск).