Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

|20 ноября 2019
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Традиционные уже 17-е по счету соревнования по вольной борьбе под названием «Торские игры» прошли в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» 15 ноября.
Поединки турнира, в которых выступали юноши (2001-2002, 2003-2005, 2006-2008, 2010-2011 г.р.) и девушки (2001-2002, 2007-2009 г.р.) шести возрастных категорий, проходили на двух коврах. В них приняли участие 266 «вольников» из 15 городов страны, включая Киев, а также Славянского района.
Грандиозный спортивный праздник начался с поздравлений, которые принимал ветеран спорта Славянска, тренер по вольной борьбе Николай Липовой, отметивший 15 ноября свой 84-й день рождения. Кстати, именинник имеет непосредственное отношение к истокам «Торских игр».
Перед началом поединков начальник управления физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации Владимир Мыцык вручил четырем славянским спортсменам удостоверения кандидатов в мастера спорта - Данилу Синицкому, Ярославу Косице, Гавриилу Никитину (все – вольная борьба) и Марку Волошину (греко-римская борьба).
А далее последовал практически 12-ти часовый марафон борьбы. Борцы начали выходить на ковер в 10:00, а последние чемпионы стали известны только после 21:00. Сборная Славянска выиграла общекомандный зачет турнира. Семь славянских «вольников» в своих возрастных и весовых категориях стали победителями «Торских игр» - Никита Дулин (ООШ №9), Дмитрий Цвигун (ООШ №9), Марк Волошин (51 кг, СЭСТ), Гавриил Никитин (ООШ №9), Лолита Волошина (СЭСТ), Кирилл Шарапов (ООШ №9), Ярослав Косица (ООШ №9). Следует отметить, что все чемпионы и призеры соревнований были награждены эксклюзивными кубками, а также получили медали.
Параллельно с «Торскими играми» проходил и Кубок Донецкой области по вольной борьбе. В активе славянских спортсменов десять наград:
1-е место – Никита Генов, Лолита Волошина;
2-е место – Евгений Безкоровайный, Николай Шмалько;
3-е место – Денис Трудов, Андрей Кононенко, Данил Гарунов, Виталий Жданов, Андрей Сидич, Егор Дащенко.
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Традиционные уже 17-е по счету соревнования по вольной борьбе под названием «Торские игры» прошли в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» 15 ноября.