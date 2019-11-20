Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

В ноябре прошли несколько стартов у славянских дзюдоистов. На престижных турнирах в Запорожье и Харькове победу одержал воспитанник славянской школы дзюдо Кирилл Киян.

13 ноября в Запорожье в спортивном комплексе «Юность» на семи коврах состоялся открытый Всеукраинский турнир на призы президента Запорожской областной федерации дзюдо Эриха Барца, в котором приняли участие свыше 1000 спортсменов. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения из Украины, а также гости из Беларуси, Молдовы и Азербайджана.

Состав славянской команды в Запорожье насчитывал 10 человек. В число призеров турнира вошли четыре – Кирилл Киян (1-е место, ООШ №13), Анна Савенко (2-е место, ООШ №17), Анна Зайцева (3-е место, ООШ №4) и Татьяна Соцкая (3-е место, ООШ №13). Учащийся ООШ №13 Кирилл Киян поднялся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 46 кг, одержав шесть побед. Также следует отметить выступление Богдана Семенова (ООШ №15), который занял на соревнованиях 5-е место, проведя семь схваток на татами (5 побед, 2 поражения).

18-19 ноября очередной старт славянских дзюдоистов состоялся в Харькове, где проходил Кубок мэра среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях. Более 700 участников из Украины, а также команда из Турции, во Дворце спорта выявляли сильнейших на шести коврах.

И вновь «золото» завоевал Кирилл Киян. Также медаль высшего достоинства получил Михаил Петров (ООШ №1). Бронзовыми призерами турнира стали Назар Перепелица (ООШ №1), Илья Келеберда (ООШ №15) и Богдан Пишняк (ООШ №18).

Также следует добавить, что на Всеукраинских играх ветеранов спорта по дзюдо памяти Михаила Баки (2-3 ноября, Киев) славянская команда собрала полный комплект наград и помогла сборной Донецкой области занять 2-е место в итоговом зачете:

1-е место – Иван Ашла, Геннадий Рябых, Андрей Коробкин, Юрий Пинский, Руслан Пальчак;

2-е место – Меружан Татоян, Анатолий Галицкий;