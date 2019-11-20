 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Нехорошая тенденция

Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

Алексей Журавлев
20 ноября 2019 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ноябре прошли несколько стартов у славянских дзюдоистов. На престижных турнирах в Запорожье и Харькове победу одержал воспитанник славянской школы дзюдо Кирилл Киян. 

13 ноября в Запорожье в спортивном комплексе «Юность» на семи коврах состоялся открытый Всеукраинский турнир на призы президента Запорожской областной федерации дзюдо Эриха Барца, в котором приняли участие свыше 1000 спортсменов. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения из Украины, а также гости из Беларуси,  Молдовы и Азербайджана.

Состав славянской команды в Запорожье насчитывал 10 человек. В число призеров турнира вошли четыре – Кирилл Киян (1-е место, ООШ №13), Анна Савенко (2-е место, ООШ №17), Анна Зайцева (3-е место, ООШ №4) и Татьяна Соцкая (3-е место, ООШ №13). Учащийся ООШ №13 Кирилл Киян поднялся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 46 кг, одержав шесть побед. Также следует отметить выступление Богдана Семенова (ООШ №15), который занял на соревнованиях 5-е место, проведя семь схваток на татами (5 побед, 2 поражения).

18-19 ноября очередной старт славянских дзюдоистов состоялся в Харькове, где проходил Кубок мэра среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях. Более 700 участников из Украины, а также команда из Турции, во Дворце спорта выявляли сильнейших на шести коврах.

И вновь «золото» завоевал Кирилл Киян. Также медаль высшего достоинства получил Михаил Петров (ООШ №1). Бронзовыми призерами турнира стали Назар Перепелица (ООШ №1), Илья Келеберда (ООШ №15) и Богдан Пишняк (ООШ №18).

Также следует добавить, что на Всеукраинских играх ветеранов спорта по дзюдо памяти Михаила Баки (2-3 ноября, Киев) славянская команда собрала полный комплект наград и помогла сборной Донецкой области занять 2-е место в итоговом зачете:

1-е место – Иван Ашла, Геннадий Рябых, Андрей Коробкин, Юрий Пинский, Руслан Пальчак;

2-е место – Меружан Татоян, Анатолий Галицкий;

3-е место – Артур Татоян.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 ноября 2019

Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине

Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

17 ноября 2019

Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка

Определены победители конкурса на логотип города

В Славянске появятся «школы будущего»

Что тормозит создание в Славянске компостного центра

Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском горрайонном суде - новый председатель

Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

13 ноября 2019

В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе

«Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе

Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

Скандальное «классико» с победным голом Кривцова

7 ноября 2019

Застывшие во времени

Улица Новый Быт все еще без тепла

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Также в разделе

Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

— 20 ноября 2019 —

10-11 ноября славянская спортсменка Яна Киптенко пробежала две дистанции по 10 км на соревнованиях в Польше, где заняла призовые места.

Читать далее ⇒

Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине

— 20 ноября 2019 —

Свой последний матч в рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины провела 17 ноября в Белграде против сборной Сербии. Поединок завершился боевой ничьей, а подопечные Андрей Шевченко ушли от поражения за несколько секунд до финального свистка.

Читать далее ⇒

Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

— 20 ноября 2019 —

14 ноября в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся вечер профессионального бокса под названием «Короли нокаутов». В одном из  11 боев вечера в ринге боксировал украинец Джамал Усманов (5-0-1, 3 КО) из Славянска.  

Читать далее ⇒

Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

— 20 ноября 2019 —

Традиционные уже 17-е по счету соревнования по вольной борьбе под названием «Торские игры» прошли в спортивном зале КПНЗ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» 15 ноября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна»

В ноябре прошли несколько стартов у славянских дзюдоистов. На престижных турнирах в Запорожье и Харькове победу одержал воспитанник славянской школы дзюдо Кирилл Киян. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

В Святогорске решали, что делать с отходами

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

История Синей бороды

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 ноября 2019

Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине

Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

17 ноября 2019

Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка

Определены победители конкурса на логотип города

В Славянске появятся «школы будущего»

Что тормозит создание в Славянске компостного центра

Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском горрайонном суде - новый председатель

Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

13 ноября 2019

В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе

«Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе

Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

Скандальное «классико» с победным голом Кривцова

7 ноября 2019

Застывшие во времени

Улица Новый Быт все еще без тепла

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top