Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

14 ноября в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся вечер профессионального бокса под названием «Короли нокаутов». В одном из 11 боев вечера в ринге боксировал украинец Джамал Усманов (5-0-1, 3 КО) из Славянска.

Его оппонентом был грузин Батал Чежия (9-0-1, 3 КО), представляющий на профи-ринге Россию. 10-ти раундовый поединок за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи в рамках полутяжелого веса (до 79,4 кг) завершился вничью. Один судья насчитал победу Баталу, другой – 20-летнему Джамалу, третий – выставил ничью. Будет ли матч-реванш - покажет время. По словам тренера Усманова Анатолия Анашкина разговоры на предмет повторного боя уже ведутся.