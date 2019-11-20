Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине

Свой последний матч в рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины провела 17 ноября в Белграде против сборной Сербии. Поединок завершился боевой ничьей, а подопечные Андрей Шевченко ушли от поражения за несколько секунд до финального свистка.

В 2019 году национальная сборная Украины провела 10 игр, в которых одержала восемь побед и еще две встречи завершила вничью. Без поражений «желто-синие» впервые в истории провели календарный год.

17 ноября Сербии не удалось взять реванш у Украины за разгромное июньское поражение (0:5). Матч в Белграде завершился со счетом 2:2. Причем подопечные Андрей Шевченко дважды отыгрывались. Голы в составе украинской сборной забили Роман Яремчук и Артем Беседин. Эта ничья позволила Украине в рейтинге отборочного цикла занять высокое 6-е место, которое дает право быть «сеянной» (первая корзина) при жеребьевке финальной части Евро-2020, которая состоится 30 ноября.