Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

|27 ноября 2019
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23 ноября Ярослава Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой года - «Восходящая звезда».
Церемония вручения престижных наград лучшим легкоатлетам 2019 года проходила в Монако под эгидой Международной федерации легкой атлетики «World Athletics», а ценный приз украинская прыгунья в высоту получила из рук первого вице-президента ИААФ и президента НОК Украины Сергея Бубки.
18-летняя Ярослава Магучих в 2019 году выиграла чемпионат Европы U-20, а на чемпионате мира среди взрослых в Дохе (Катар) завоевала «серебро» и установила мировой рекорд среди молодежи – 2,04 метра.
В минувший уик-энд в Котбусе (Германия) прошел этап Кубка мира по спортивной гимнастике, на котором полный комплект наград завоевали украинские гимнасты. Олег Верняев выиграл «золото» в упражнениях на параллельных брусьях и «бронзу» на коне. Игорь Радивилов был лучшим в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская заняла 1-е место в вольных упражнениях. Серебряную награду соревнований взяла Диана Варинская в упражнениях на бревне.
На этапе Кубка мира по фехтованию в Орлеане (Франция) достижениями женской украинской команды стали две бронзовые медали. Сначала Ольга Харлан получила «бронзу» в индивидуальном первенстве саблисток, а затем квартет в составе все той же Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Юлии Бакастовой занял 3-е место в командных соревнованиях саблисток. В матче за 3-е место украинская команда победила соперниц из Венгрии – 45:36.
С тремя наградами из Берна, где проходил этап Кубка мира по фехтованию, вернулись украинские шпажисты. Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь завоевали «золото» и «бронзу» соответственно в личном первенстве, а квартет в составе Рейзлина, Свичкаря, Богдана Никишина и Анатолия Герея получил «бронзу» командных соревнований, одолев в поединке за 3-е место команду Японии – 32:31.
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• Славянский район предлагают ликвидировать
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• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
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• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
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• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
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• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
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• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
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• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
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• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
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• В Святогорске решали, что делать с отходами
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23 ноября Ярослава Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой года - «Восходящая звезда».