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Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

Алексей Журавлев
27 ноября 2019 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

23 ноября Ярослава Магучих  была признана лучшей молодой спортсменкой года - «Восходящая звезда».

Церемония вручения престижных наград лучшим легкоатлетам 2019 года проходила в Монако под эгидой Международной федерации легкой атлетики «World Athletics», а ценный приз украинская прыгунья в высоту получила из рук первого вице-президента ИААФ и президента НОК Украины Сергея Бубки.

18-летняя Ярослава Магучих в 2019 году выиграла чемпионат Европы U-20, а на чемпионате мира среди взрослых в Дохе (Катар) завоевала «серебро» и установила мировой рекорд среди молодежи – 2,04 метра.

Медальный урожай Котбуса

В минувший уик-энд в Котбусе (Германия) прошел этап Кубка мира по спортивной гимнастике, на котором полный комплект наград завоевали украинские гимнасты. Олег Верняев выиграл «золото» в упражнениях на параллельных брусьях и «бронзу» на коне. Игорь Радивилов был лучшим в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская заняла 1-е место в вольных упражнениях. Серебряную награду соревнований взяла Диана Варинская в упражнениях на бревне.

Из Берна и Орлеана с наградами

На этапе Кубка мира по фехтованию в Орлеане (Франция) достижениями женской украинской команды стали две бронзовые медали. Сначала Ольга Харлан  получила «бронзу» в индивидуальном первенстве саблисток, а затем квартет в составе все той же Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Юлии Бакастовой занял 3-е место в командных соревнованиях саблисток. В матче за 3-е место украинская команда победила соперниц из Венгрии – 45:36.

С тремя наградами из Берна, где проходил этап Кубка мира по фехтованию, вернулись украинские шпажисты. Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь завоевали «золото» и «бронзу» соответственно в личном первенстве, а квартет в составе Рейзлина, Свичкаря, Богдана Никишина и Анатолия Герея получил «бронзу» командных соревнований, одолев в поединке за 3-е место команду Японии – 32:31.  

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23 ноября Ярослава Магучих  была признана лучшей молодой спортсменкой года - «Восходящая звезда».

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