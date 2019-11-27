 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Идеи наших земляков

Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Алексей Журавлев
27 ноября 2019 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Триумфально выступила сборная Украины на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения, который состоялся с 15 по 22 ноября в городе Гиза (Египет).

Мировому чемпионату предшествовали два сбора по 18 дней, которые проходили в Ровно. В Гизу отправилась украинская делегация в составе 27 человек, из которой 19 – это спортсмены из Донецкой, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областей. Сразу же отметим, что Донецкую область (самая представительная по количественному показателю) представляли семь воспитанников славянской специальной общеобразовательной школы-интерната №23.

Сборная Украины после 4-часового переезда на автобусе из Ровно в Киев самолетом отправилась в Каир, проведя в воздухе три часа. Далее был маршрут  из столицы Египта в город Гиза, который расположен на западном берегу Нила. Автобусная поездка по дорогам двух африканских городов заняла еще час. Расквартировались «желто-синие» в отеле 5 звезд «Cataract Pyramids Resort», где собственно и проходили соревнования среди атлетов.

На помосте сборники Украины выступили просто феерически, завоевав 28 золотых и 9 серебряных медалей, установив при этом 27 мировых рекордов. Большой вклад в успех украинской команды внесли славянские ребята и девушки – Владимир Шаульский, Владимир Драный, Юрий Романюк, Евгений Бабенко, Василиса Козырева, Валентина Григорьева (студентка факультета физического воспитания ДГПУ) и Римма Багнюк под руководством заслуженных тренеров Украины Игоря Котлярова (в сентябре было присвоено звание заслуженный работник физической культуры и спорта Украины) и Алексея Позднухова.

В копилку сборной они положили 12 наград высшей пробы и два «серебра» среди взрослых, а также обновили 15 рекордов планеты. Следует отметить, что в весовой категории до 82 кг борьба за «золото» развернулась между Евгением Бабенко из Славянска и его соотечественником Андреем Миронцом. В итоге с перевесом в 0,5 кг победу одержал Бабенко с мировым рекордом в приседании – 218 кг.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 1-е место, как у мужчин, так и у женщин. В число призеров у мужчин также вошли Россия (2-е место) и Египет (3-е место), у женщин – Египет (2-е место) и Россия (3-е место).

Перед отъездом на родину для украинской делегации была организована экскурсионная программа к египетским пирамидам - крупнейшей архитектурной достопримечательности Древнего Египта, одного из семи чудес света.

В Славянск триумфаторы вернулись субботним вечером 23 ноября, где их торжественно встретили заместитель городского головы Юрий Подлесный и начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Славянского городского совета Александр Мищенко, вручившие девушкам цветы и всем спортсменам почетные грамоты.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 ноября 2019

«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

21 ноября 2019

Идеи наших земляков

Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины

СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух

Славянский район предлагают ликвидировать

В Славянском районе наградили лучших аграриев

Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

Держим кулаки за землю Славкурорта

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно

Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля

За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

20 ноября 2019

Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине

Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

17 ноября 2019

Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка

Также в разделе

«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

— 27 ноября 2019 —

Футболисты донецкого «Шахтера совершили маленький подвиг в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. 26 ноября в Манчестере «горняки» сыграли вничью с лидером квартета С «МанСити».

Читать далее ⇒

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

— 27 ноября 2019 —

Ранним воскресным утром 24 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялось одно из главных событий месяца в мире бокса. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (41-0-1, 40 КО) и кубинец Луис Ортис (31-1, 26 КО) провели матч-реванш, в котором обладатель чемпионского пояса снова сумел одержать победу.

Читать далее ⇒

Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

— 27 ноября 2019 —

23 ноября Ярослава Магучих  была признана лучшей молодой спортсменкой года - «Восходящая звезда».

Читать далее ⇒

Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

— 20 ноября 2019 —

10-11 ноября славянская спортсменка Яна Киптенко пробежала две дистанции по 10 км на соревнованиях в Польше, где заняла призовые места.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу»

Триумфально выступила сборная Украины на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения, который состоялся с 15 по 22 ноября в городе Гиза (Египет).

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух

Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины

Славянский район предлагают ликвидировать

В Славянском районе наградили лучших аграриев

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

История Синей бороды

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 ноября 2019

«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

21 ноября 2019

Идеи наших земляков

Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины

СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух

Славянский район предлагают ликвидировать

В Славянском районе наградили лучших аграриев

Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

Держим кулаки за землю Славкурорта

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно

Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля

За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

20 ноября 2019

Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине

Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

17 ноября 2019

Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top