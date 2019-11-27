Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

|27 ноября 2019
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Триумфально выступила сборная Украины на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения, который состоялся с 15 по 22 ноября в городе Гиза (Египет).
Мировому чемпионату предшествовали два сбора по 18 дней, которые проходили в Ровно. В Гизу отправилась украинская делегация в составе 27 человек, из которой 19 – это спортсмены из Донецкой, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областей. Сразу же отметим, что Донецкую область (самая представительная по количественному показателю) представляли семь воспитанников славянской специальной общеобразовательной школы-интерната №23.
Сборная Украины после 4-часового переезда на автобусе из Ровно в Киев самолетом отправилась в Каир, проведя в воздухе три часа. Далее был маршрут из столицы Египта в город Гиза, который расположен на западном берегу Нила. Автобусная поездка по дорогам двух африканских городов заняла еще час. Расквартировались «желто-синие» в отеле 5 звезд «Cataract Pyramids Resort», где собственно и проходили соревнования среди атлетов.
На помосте сборники Украины выступили просто феерически, завоевав 28 золотых и 9 серебряных медалей, установив при этом 27 мировых рекордов. Большой вклад в успех украинской команды внесли славянские ребята и девушки – Владимир Шаульский, Владимир Драный, Юрий Романюк, Евгений Бабенко, Василиса Козырева, Валентина Григорьева (студентка факультета физического воспитания ДГПУ) и Римма Багнюк под руководством заслуженных тренеров Украины Игоря Котлярова (в сентябре было присвоено звание заслуженный работник физической культуры и спорта Украины) и Алексея Позднухова.
В копилку сборной они положили 12 наград высшей пробы и два «серебра» среди взрослых, а также обновили 15 рекордов планеты. Следует отметить, что в весовой категории до 82 кг борьба за «золото» развернулась между Евгением Бабенко из Славянска и его соотечественником Андреем Миронцом. В итоге с перевесом в 0,5 кг победу одержал Бабенко с мировым рекордом в приседании – 218 кг.
В общекомандном зачете сборная Украины заняла 1-е место, как у мужчин, так и у женщин. В число призеров у мужчин также вошли Россия (2-е место) и Египет (3-е место), у женщин – Египет (2-е место) и Россия (3-е место).
Перед отъездом на родину для украинской делегации была организована экскурсионная программа к египетским пирамидам - крупнейшей архитектурной достопримечательности Древнего Египта, одного из семи чудес света.
В Славянск триумфаторы вернулись субботним вечером 23 ноября, где их торжественно встретили заместитель городского головы Юрий Подлесный и начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Славянского городского совета Александр Мищенко, вручившие девушкам цветы и всем спортсменам почетные грамоты.
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Триумфально выступила сборная Украины на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения, который состоялся с 15 по 22 ноября в городе Гиза (Египет).