«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

Футболисты донецкого «Шахтера совершили маленький подвиг в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. 26 ноября в Манчестере «горняки» сыграли вничью с лидером квартета С «МанСити».

И это при том, что в составе чемпиона Украины на поле в этот день отсутствовали лидеры команды – Тайсон (повреждение) и Марлос (дисквалификация). Тем не менее, подопечные Луиша Каштру сумели выдержать натиск европейского гранда.

В первом тайме, когда на табло горели нули прекрасный шанс открыть счет упустил Тете. После ошибки голкипера Эдерсона бразильский хавбек выскочил к пустым воротам «горожан», но на доли секунды промедлил с ударом: путь мячу в отчаянном прыжке преградил Фернандиньо.

Давление на ворота «горняков» постоянно усиливалось, и в начале второго тайма Илкай Гюндоган распечатал Пятова – 1:0. «Шахтер» отыгрался через 15 минут, проведя классическую контратаку с передачей в центр на набежавшего Соломона, удар которого был безупречен – 1:1.

В оставшееся время до конца поединка «горняки» героически отбивались и в итоге удержали ничейный результат. После пяти туров в активе «Шахтера» 7 очков и второе место в группе С. В заключительном матче группового турнира подопечные Луиша Каштру 11 декабря в Харькове сразятся с «Аталантой». Победа над клубом из Бергамо гарантирует чемпиону Украины весенний плей-офф Лиги чемпионов.