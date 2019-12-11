Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе

3-6 декабря в Киеве в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного на трех коврах проходили поединки Кубка Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин, который стал первым отборочным этапом до лицензионных турниров к Олимпиаде-2020.

В столице Украины собрались сильнейшие «вольники» страны. В составе сборной Донецкой области на Кубке выступали славянские спортсмены – Лолита Волошина (тренер Сергей Слепушкин) и Андрей Сидич (тренер Николай Чурай).

В весовой категории до 57 кг (восемь человек в весе) 18-летняя студентка славянского энергостроительного техникума Лолита Волошина (мастер спорта Украины) выиграла серебряную медаль, проведя на ковре три встречи. Сначала она одержала победы над соперницами из Житомирской и Херсонской областей, а в финале уступила 30-летней Ирине Чихрадзе – мастер спорта международного класса из Ивано-Франковской области.

В Киеве на Кубке Украины сборная Донецкой области выиграла пять (1-2-2) наград. Все медали в активе представительниц женского пола. В общекомандном зачете среди женщин сборная Донецкой области заняла второе место (1-е место заняла Львовская область).