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Фотофакт

Первый снег

Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе

Алексей Журавлев
11 декабря 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

3-6 декабря в Киеве в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного на трех коврах проходили поединки Кубка Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин, который стал первым отборочным этапом до лицензионных турниров к Олимпиаде-2020.

В столице Украины собрались сильнейшие «вольники» страны. В составе сборной Донецкой области на Кубке выступали славянские спортсмены – Лолита Волошина (тренер Сергей Слепушкин) и Андрей Сидич (тренер Николай Чурай).

В весовой категории до 57 кг (восемь человек в весе) 18-летняя студентка славянского энергостроительного техникума Лолита Волошина (мастер спорта Украины) выиграла серебряную медаль, проведя на ковре три встречи. Сначала она одержала победы над соперницами из Житомирской и Херсонской областей, а в финале уступила 30-летней Ирине Чихрадзе – мастер спорта международного класса из Ивано-Франковской области. 

В Киеве на Кубке Украины сборная Донецкой области выиграла пять (1-2-2) наград. Все медали в активе представительниц женского пола. В общекомандном зачете среди женщин сборная Донецкой области заняла второе место (1-е место заняла Львовская область).

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Комментарии к статье «Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе»

3-6 декабря в Киеве в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного на трех коврах проходили поединки Кубка Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин, который стал первым отборочным этапом до лицензионных турниров к Олимпиаде-2020.

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