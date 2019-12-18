Программа многоборья и нормативы «ОФП»

12-13 декабря свое мастерство на уровне городских соревнований продемонстрировали воспитанники детско-юношеской спортивной школы Славянска отделения спортивной гимнастики.

Мальчики и девочки 2011-2015 годов рождения в первый соревновательный день выступали на гимнастических снарядах. Программа многоборья включала вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на брусьях и бревне.

13-го числа новый вид состязаний – нормативы общефизической подготовки – подтягивание, подъем с переворотом, прыжок в длину с места, лазание по канату, бег и гибкость.

Победителями турнира в своих возрастных и разрядных категориях стали Ева Шестопалова, Арина Тищенко, Вера Иванова, Полина Королева, Матфий Качало, Алексей Орехов, Дмитрий Старков, Алиса Фомина, Дарья Грицан, Диана Круглова.