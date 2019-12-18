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Фотофакт

Первый снег

Программа многоборья и нормативы «ОФП»

Алексей Журавлев
18 декабря 2019 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

12-13 декабря свое мастерство на уровне городских соревнований продемонстрировали воспитанники детско-юношеской спортивной школы Славянска отделения спортивной гимнастики.

Мальчики и девочки 2011-2015 годов рождения в первый соревновательный день выступали на гимнастических снарядах. Программа многоборья включала вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на брусьях и бревне. 

13-го числа новый вид состязаний – нормативы общефизической подготовки – подтягивание, подъем с переворотом, прыжок в длину с места, лазание по канату, бег и гибкость.  

Победителями турнира в своих возрастных и разрядных категориях стали Ева Шестопалова, Арина Тищенко, Вера Иванова, Полина Королева, Матфий Качало, Алексей Орехов, Дмитрий Старков, Алиса Фомина, Дарья Грицан, Диана Круглова.

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Комментарии к статье «Программа многоборья и нормативы «ОФП»»

12-13 декабря свое мастерство на уровне городских соревнований продемонстрировали воспитанники детско-юношеской спортивной школы Славянска отделения спортивной гимнастики.

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