Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам

В финальных соревнованиях приняли участие 10 лучших шахматисток страны. Донецкую область на национальном чемпионате представляла 19-летняя Елена Мартынкова – воспитанница шахматного клуба имени Александра Момота. В ее активе 5 очков (3 победы, 4 ничьи, 2 поражения) и третье «бронзовое» место в итоговом протоколе. По 7 очков набрали представительница Одесской области Наталья Жукова и киевлянка Юлия Осьмак. В их личной встрече была зафиксирована ничья, но золото» по дополнительным показателям выиграла Жукова.

Следует добавить, что победителем 88-го чемпионата Украины среди мужчин, который также проходил в Луцке, стал гроссмейстер из Черноморска (Одесская область) Евгений Штембуляк, который в девяти матчах набрал 7 очков (5 побед, 4 ничьи).