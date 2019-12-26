|26 декабря 2019
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9-19 декабря в Луцке проходил финал 79-го чемпионата Украины по классическим шахматам среди женщин.
В финальных соревнованиях приняли участие 10 лучших шахматисток страны. Донецкую область на национальном чемпионате представляла 19-летняя Елена Мартынкова – воспитанница шахматного клуба имени Александра Момота. В ее активе 5 очков (3 победы, 4 ничьи, 2 поражения) и третье «бронзовое» место в итоговом протоколе. По 7 очков набрали представительница Одесской области Наталья Жукова и киевлянка Юлия Осьмак. В их личной встрече была зафиксирована ничья, но золото» по дополнительным показателям выиграла Жукова.
Следует добавить, что победителем 88-го чемпионата Украины среди мужчин, который также проходил в Луцке, стал гроссмейстер из Черноморска (Одесская область) Евгений Штембуляк, который в девяти матчах набрал 7 очков (5 побед, 4 ничьи).
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Комментарии к статье «Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам»
9-19 декабря в Луцке проходил финал 79-го чемпионата Украины по классическим шахматам среди женщин.