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Фотофакт

Эпопея с продолжением

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

Алексей Журавлев
29 января 2020 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

25 января в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» состолся откртый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди юниоров и юниорок U-21 (2000-2005 г.р.), а также среди юношей и девушек U-14 (2007-2008 г.р.) и U-12 (2009-2010 г.р.).

В соревнованиях, поединки которых проходили на трех татами, приняли участие более 310 спортсменов из 16 городов и районов Донецкой и Луганской областей.

Воспитанники славянской школы дзюдо успешно выступили на ковре, завоевав 45 (14-14-17) медалей в своих возрастных и весовых категориях, а сборная Славянска заняла первое место в общекомандном зачете (три возрастные категории).

Победителями областного чемпионата стали следующие славянские дзюдоисты – Александр Степаненко (100 кг, ДГПУ), Михаил Гончаров (свыше 100 кг, пед. лицей), Кирилл Киян (50 кг, ООШ №10), Богдан Пишняк (60 кг, ООШ №18), Анастасия Захарова (44 кг, ООШ №11), Анна Зайцева (52 кг, ООШ №4), Анна Савенко (52 кг, ООШ №13), Татьяна Соцкая (свыше 63 кг, ООШ №13), Александр Коломиец (25 кг, ООШ №17), Тимур Кушнарев (30 кг, ООШ №1), Матвей Келеберда (42 кг, ООШ №15), Матвей Тертышный (46 кг, ООШ №1), Агния Гребенникова (44 кг, Николаевская ООШ), Варвара Тимофеенко (свыше 52 кг).

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Комментарии к статье «45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете»

25 января в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» состолся откртый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди юниоров и юниорок U-21 (2000-2005 г.р.), а также среди юношей и девушек U-14 (2007-2008 г.р.) и U-12 (2009-2010 г.р.).

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