Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам

20 января – 2 февраля в Днепре проходил чемпионат Украины по шахматам среди юношей и девушек до 14 лет. Победители соревнований были определены в классических шахматах, быстрых шахматах и блице.

Донецкую область на национальном чемпионате представляли воспитанники краматорского клуба имени Александра Момота – Семен Митусов (КМС) и Мария Козаченко (КМС).

Семен Митусов стал чемпионом Украины в «классике» (8,5 из 11-ти возможных очков) и блице (7,5 из 9), а также занял пятое место в быстрых шахматах.

Мария Козаченко остановилась в шаге от призовой тройки в классических и быстрых шахматах - 4-е место (по 6 очков), а также заняла 6-е место по игре в блиц (5,5 очков).