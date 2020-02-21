Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии

Очередные трофеи завоевала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. 18-летняя спортсменка одержала две победы на соревнованиях в Германии.

Сначала 29 января Магучих с результатом 1,98 метра выиграла соревнования «Springer-Meeting» в Коттбусе. При этом еще одна украинка – Юлия Левченко взяла «серебро» турнира с результатом 1,96 метра.

Через два дня 31 января Ярослава совершила еще один великолепный прыжок. На турнире в немецком Карлсруэ Магучих с первой же попытки преодолела планку на высоте 2,02 метра. И это новый рекорд Украины в закрытых помещениях, а также новое мировое достижение среди юниорок (U-20) в закрытых помещениях. Левченко вновь стала серебряным призером – 1,99 метра, а Ирина Геращенко заняла 5-е место – 1,93 метра.

Остается добавить, что в минувший уик-энд россиянка Мария Ласицкене на соревнованиях в Москве показала лучший результат сезона в прыжках в высоту – 2,04 метра.

Возвращаясь к состязаниям в Карслруэ, Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль в секторе для прыжков в длину. 24-летняя украинка прыгнула на 6,92 м и установила лучший результат сезона в мире. Владислав Мазур занял 3-е место в прыжках в длину среди мужчин – 7,84 метра.