Мечта Кенин, восьмикратный Джокович

1 февраля Кенин в трехсетовом финальном поединке, который продолжался чуть более двух часов, сломила сопротивление испанки Гарбинье Мугурусы – 4:6, 6:2, 6:2. Для 21-летней американки этот первый Шлем в карьере и осуществление мечты, над которой она много работала.

2-го числа состоялся финал «одиночки» у мужчин. Новак Джокович (Сербия) и Доминик Тим (Австрия) провели на кортах Мельбурна более четырех часов. Сербский теннисист записал себе победу в актив после пяти невероятных сетов - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Для Джоковича это 8-я победа на Australian Open, а лучший показатель имеет только Маргарет Корт из Австралии (11 побед). Всего же в коллекции Новака уже 17 титулов Большого шлема. После победы в Мельбурне он вновь первая ракетка планеты.