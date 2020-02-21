Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове

30-31 января во Львове на 4 коврах проходили поединки чемпионата Украины по дзюдо среди кадетов (U-18), в которых приняли участие более 500 юношей и девушек 2003-2005 годов рождения из 23 областей страны.

По итогам соревнований в копилке сборной Донецкой области оказалось три медали. Все – бронзовые. Их обладателями стали представители Славянска – Михаил Гончаров и Алиса Малеваная, а также Максим Разгонов из Бахмута.

Михаил Гончаров взял «бронзу» национального чемпионата в весовой категории свыше 90 кг, одержав на татами четыре победы и потерпев одно поражение.

Алиса Малеваная также выиграла бронзовую награду соревнований. Она заняла 3-е место в весовой категории до 44 кг с тремя победами в активе при одном поражении.

Всего во Львове выступили шесть воспитанников славянской школы дзюдо. К чемпионату их подготовили Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская и Данил Малеваный.