«Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды

1 февраля в Харькове прошел традиционный Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек двух возрастных категорий (2009-2010 и 2011-2012 г.р.) под названием «Колизей 2020».

На трех коврах выступили более 400 «вольников» из 18 регионов страны. В турнире приняли участие и 5 воспитанников славянской КДЮСШ (тренеры Николай Липовой, Николай Чурай, Виталий Жданов). Двум из них удалось подняться на ступень пьедестала. Бронзовыми призерами стали Али Мустафаев (35 кг, ООШ №1) и Евгений Пушкаревский (35 кг, ООШ №9).

А Дмитрий Емец (53 кг, ООШ №8) и Иван Кожухов (41 кг, ООШ №8) заняли на турнире 5-е место.