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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу

Алексей Журавлев
5 февраля 2020 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

27 января - 2 февраля в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоялись матчи городского этапа школьной волейбольной лиги Украины среди юношей 2003 г.р. и младше.

В соревнованиях приняли участие 14 сборных команд общеобразовательных школ города (ООШ №1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, Святогорская ООШ), которые в первые четыре дня (27-30 января) играли поединки групповой стадии. Согласно регламенту победители четырех групп выходили в плей-офф турнира.

Решающие игры городского турнира были сыграны в воскресный день 2 февраля. В полуфинальных матчах встретились ООШ №4 и Святогорская ООШ, а также ООШ №5 и ООШ №11. Путевки в финал завоевали юноши ООШ №4 и ООШ №5.

В поединке за 3-е место Святогорская ООШ в двух партиях победила ООШ №11, а финале команда ООШ №5 был явно сильнее своих соперников из ООШ №4. И именно сборная юношей ООШ №5 будет представлять Славянск на областном (зональном) этапе школьной волейбольной лиги Украины.

Стоит отметить высокий уровень организации данного спортивного мероприятия, к которому приложил руку главный судья соревнований Чернобай Сергей Алексеевич, Славянский городской центр физического здоровья «Спорт для всех», а также отдел по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта города Славянска.

А уже в понедельник, 3 февраля, стартовали игры городского этапа среди девушек. Лучшая  волейбольная команда девушек из 10 школ города станет известна 9 февраля, когда будут сыграны матчи плей-офф соревнований. 

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Комментарии к статье «Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу»

27 января - 2 февраля в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоялись матчи городского этапа школьной волейбольной лиги Украины среди юношей 2003 г.р. и младше.

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