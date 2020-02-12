«Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу

Одним из восьми участников четвертьфинала Кубка Украины по футзалу стал клуб «Де Трейдинг» из Николаевки. В 1/8 финала подопечные Александра Хурсова дважды обыграли киевскую аматорскую команду «MANZANA-2TK».

Первая встреча между командами «MANZANA-2TK» и «Де Трейдинг» состоялась 17 января в Киеве и завершилась победой гостей со счетом 2:0 (Калуков, 10, Аксенов, 17 (авт.). В ответном поединке, который был сыгран 7 февраля в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ, «Де Трейдинг» также одержал победу с преимуществом в два мяча – 6:4. Голы в составе «оранжевых» (цвета домашней формы клуба из Николаевки) забили Максим Калуков, Владислав Ященко, Анатолий Доманский (2), Максим Почебут и Валерий Грицовец.

11 февраля состоялась жеребьевка («слепой жребий») 1/4 финала Кубка Украины. «Де Трейдинг» на данной стадии розыгрыша проведет два матча против аматорского коллектива «Яско» из Винницы.

В остальных четвертьфинальных парах сыграют «Хит» (Киев) - «Food Centre-СумДУ» (Сумы), «SKIDKA» (Киев) – «Продексим» (Херсон), «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Энергия» (Львов). Базовые даты игр: 21-23 февраля – первые встречи, 6-8 марта - ответные встречи.