|12 февраля 2020
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Одним из восьми участников четвертьфинала Кубка Украины по футзалу стал клуб «Де Трейдинг» из Николаевки. В 1/8 финала подопечные Александра Хурсова дважды обыграли киевскую аматорскую команду «MANZANA-2TK».
Первая встреча между командами «MANZANA-2TK» и «Де Трейдинг» состоялась 17 января в Киеве и завершилась победой гостей со счетом 2:0 (Калуков, 10, Аксенов, 17 (авт.). В ответном поединке, который был сыгран 7 февраля в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ, «Де Трейдинг» также одержал победу с преимуществом в два мяча – 6:4. Голы в составе «оранжевых» (цвета домашней формы клуба из Николаевки) забили Максим Калуков, Владислав Ященко, Анатолий Доманский (2), Максим Почебут и Валерий Грицовец.
11 февраля состоялась жеребьевка («слепой жребий») 1/4 финала Кубка Украины. «Де Трейдинг» на данной стадии розыгрыша проведет два матча против аматорского коллектива «Яско» из Винницы.
В остальных четвертьфинальных парах сыграют «Хит» (Киев) - «Food Centre-СумДУ» (Сумы), «SKIDKA» (Киев) – «Продексим» (Херсон), «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Энергия» (Львов). Базовые даты игр: 21-23 февраля – первые встречи, 6-8 марта - ответные встречи.
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• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
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• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
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Комментарии к статье ««Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу»
Одним из восьми участников четвертьфинала Кубка Украины по футзалу стал клуб «Де Трейдинг» из Николаевки. В 1/8 финала подопечные Александра Хурсова дважды обыграли киевскую аматорскую команду «MANZANA-2TK».