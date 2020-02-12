Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей

— 12 февраля 2020 —

Спустя шесть лет был обновлен мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин. В минувший уик-энд на соревнованиях в Торуне (Польша) в закрытых помещениях 20-летний Арман Дюплантис взлетел вверх и преодолел планку на высоте 6,17 метра.

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