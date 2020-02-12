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Фотофакт

Неблагополучные участки

Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей

Алексей Журавлев
12 февраля 2020 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

6-9 февраля в Одессе проходил первый этап Кубка Украины по таиландскому боксу среди взрослых и открытый чемпионат города Одессы среди молодежи.

Первый Всеукраинский старт тайбоксеров в новом году собрал в Южной Пальмире более 230 бойцов из 11 областей страны. Воспитанники славянского клуба «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина) завоевали в Одессе 16 наград.

1 место - Максим Решетняк (60 кг, ООШ №18), Герман Берини (30 кг, ООШ №15), Борис Берини (33 кг, ООШ №5), Нестор Новиков (30 кг, Николаевская ООШ №1), Назар Сергиенко  (20 кг, Николаевская ООШ №1), Роман Кашеваров (22 кг, Николаевская ООШ №3), Владимир Бутков (24 кг, ООШ №5), Евгений Прищенко (31 кг, ООШ №4), Илья Прищенко (29 кг, ООШ №4), Марина Прищенко (20 кг, ООШ №4);

2-е место – Артур Семейко (63,5 кг), Вероника Кибальник (63,5 кг, Николаевская ООШ №3), Дарья Кашеварова (40 кг, Николаевская ООШ №3), Иван Заиченко (50 кг, ООШ №1), Данил Шатерников 48 кг, ООШ №18);

3-е место – Никита Соцкой (35 кг, ООШ №12).

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Комментарии к статье «Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей»

6-9 февраля в Одессе проходил первый этап Кубка Украины по таиландскому боксу среди взрослых и открытый чемпионат города Одессы среди молодежи.

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