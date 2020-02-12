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Неблагополучные участки

Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою

Алексей Журавлев
12 февраля 2020 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

8-9 февраля в Харькове проходил этап Кубка Украины по кикбоксингу по версии WKO, на котором две медали выиграли воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада».

Славянские спортсмены Милан Семенов (27 кг) и Иван Дыбыляк (57кг) завоевали золотые награды соревнований.

Между тем, 9 февраля в Лимане состоялся открытый чемпионат Донецкой области по козацкому двобою - украинский национальный вид смешанных боевых искусств. Более 150 спортсменов из Донецкой и Луганской областей приняли участие в турнире, где были выявлены сильнейшие в таких разделах, как грепплинг, кикбоксинг, ММА.

Бойцовский клуб «Триада» представляли 13 спортсменов. В их активе 13 наград в своих возрастных и весовых категориях:

1-е место – Сергей Богданов (ММА), Владислав Шульга, Денис Кутелия, Алексей Пучков (все - грепплинг), Егор Прончаков, Ренат Науменко, Константин Ивлев, Андрей Репалов, Степан Крыжановский (все - кикбоксинг);

2-е место – Дмитрий Журавлев, Михаил Андриевский (оба – кикбоксинг);

3-е место – Сергей Черкасов, Алексей Горбенко (оба – кикбоксинг).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Андрей Безуглый, Сергей Богович, Валерий Дейниченко, Владимир Рюмин, Андрей Воробьев.

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Комментарии к статье «Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою »

8-9 февраля в Харькове проходил этап Кубка Украины по кикбоксингу по версии WKO, на котором две медали выиграли воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада».

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