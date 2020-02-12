Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне

Спустя шесть лет был обновлен мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин. В минувший уик-энд на соревнованиях в Торуне (Польша) в закрытых помещениях 20-летний Арман Дюплантис взлетел вверх и преодолел планку на высоте 6,17 метра.

Предыдущее достижение было установлено в Донецке 15 февраля 2014 году на легкоатлетическом турнире «Звезды шеста». Тогда 27-летний француз Рено Лавиллени с первой же попытки взял высоту 6,16 м. А до того рекордными в помещении 21 год были 6,15 м украинца Сергея Бубки. Напомним, что обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе является Сергей Бубка. В 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) он преодолел планку на высоте 6 метров 14 сантиметров.

8 февраля 2020 года Дюплантис взял высоту 6,17 метра со второй попытки. С новым мировым достижением рекордсмена планеты из Швеции поздравил Сергей Бубка: «Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям. Это здорово, что у нас в легкой атлетике есть такие таланты. Удачи! Давай еще выше».

Также в Торуне успешно выступила украинка Марина Бех-Романчук. 24-летняя спортсменка выиграла соревнования в секторе для прыжков в длину с результатом 6,96 метра. А это личный рекорд Марины и лучший результат сезона в мире.

11 февраля украинское трио в составе Ярославы Магучих, Ирины Геращенко и Юлии Левченко поднялось на пьедестал почета соревнований по прыжкам в высоту, которые проходили в городе Бельско-Бяле (Польша). Ярослава Магучих стала лучшей с результатом 1,96 метра. Геращенко и Левченко показали одинаковую высоту – 1,93 м, но Ирина стала второй, потому что взяла эту высоту с первой попытки, а Юлия – с третьей.