Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

— 19 февраля 2020 —

Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Читать далее ⇒