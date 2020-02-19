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Фотофакт

Собирательный образ

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

Алексей Журавлев
19 февраля 2020 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

9 февраля в Кропивницком Украинской Ассоциацией Каратэ Киокушинкайкан впервые было проведено Открытое Первенство Кировоградской области по Каратэ Киокушинкайкан IKO-Matsushima.

В турнире приняли участие спортсмены из Киева, Полтавы, Славянска, Покровска, Краматорска, Угледара и Кропивницкого. Славянск на соревнованиях представляли спортсмены городского СК «Киокушин Каратэ» (тренер Евгений Запара), которые в личном первенстве завоевали две награды:

2-е место - Валерия Скуратова (12-13 лет, абсолютная весовая категория);

3-е место - Кирилл Брусов (10-11 лет, до 30 кг).

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Комментарии к статье «Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»»

9 февраля в Кропивницком Украинской Ассоциацией Каратэ Киокушинкайкан впервые было проведено Открытое Первенство Кировоградской области по Каратэ Киокушинкайкан IKO-Matsushima.

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