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Фотофакт

Из жизни пассажиров

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Алексей Журавлев
5 марта 2020 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.

Поединки национального чемпионата проходили в разделах фулл-контакт и клоуз-контакт. В Южной Пальмире в составе сборной Донецкой области выступали 12 спортсменов из Славянска (БК «Триада», тренеры Андрей Безуглый, Валерий Дейниченко), Лимана и Бахмута. В их активе 13 наград:

1-е место – Денис Кутелия (77 кг, фулл), Владислав Шульга (57 кг, фулл), Григорий Репяхов (57 кг, клоуз), Артур Вяткин (80 кг, клоуз), Илья Петров (свыше 80 кг, клоуз);

2-е место – Денис Кутелия (77 кг, клоуз), Владислав Шульга (57 кг, клоуз), Владислав Староверов (60 кг, клоуз), Ян Сергеев (65 кг, клоуз);

3-е место – Сергей Ерещенко (свыше 80 кг, фулл, клоуз), Алексей Пучков (70 кг, клоуз), Рустам Правдюк (60 кг, клоуз).

В общекомандном зачете чемпионата сборная Донецкой области заняла 3-е место, а Григорий Репяхов выполнил норматив мастера спорта Украины.

ТАЙСКИЙ БОКС

На открытом чемпионате Харьковской области по тайскому боксу воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Воробьев) завоевали три медали:

1-е место – Иван Дыбыляк, Эдуард Кравчук;

2-е место – Милан Семенов.

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Комментарии к статье «Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете»

С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.

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