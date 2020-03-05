Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.

Поединки национального чемпионата проходили в разделах фулл-контакт и клоуз-контакт. В Южной Пальмире в составе сборной Донецкой области выступали 12 спортсменов из Славянска (БК «Триада», тренеры Андрей Безуглый, Валерий Дейниченко), Лимана и Бахмута. В их активе 13 наград:

1-е место – Денис Кутелия (77 кг, фулл), Владислав Шульга (57 кг, фулл), Григорий Репяхов (57 кг, клоуз), Артур Вяткин (80 кг, клоуз), Илья Петров (свыше 80 кг, клоуз);

2-е место – Денис Кутелия (77 кг, клоуз), Владислав Шульга (57 кг, клоуз), Владислав Староверов (60 кг, клоуз), Ян Сергеев (65 кг, клоуз);

3-е место – Сергей Ерещенко (свыше 80 кг, фулл, клоуз), Алексей Пучков (70 кг, клоуз), Рустам Правдюк (60 кг, клоуз).

В общекомандном зачете чемпионата сборная Донецкой области заняла 3-е место, а Григорий Репяхов выполнил норматив мастера спорта Украины.

ТАЙСКИЙ БОКС

На открытом чемпионате Харьковской области по тайскому боксу воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Воробьев) завоевали три медали:

1-е место – Иван Дыбыляк, Эдуард Кравчук;