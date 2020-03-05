|5 марта 2020
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С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.
Поединки национального чемпионата проходили в разделах фулл-контакт и клоуз-контакт. В Южной Пальмире в составе сборной Донецкой области выступали 12 спортсменов из Славянска (БК «Триада», тренеры Андрей Безуглый, Валерий Дейниченко), Лимана и Бахмута. В их активе 13 наград:
1-е место – Денис Кутелия (77 кг, фулл), Владислав Шульга (57 кг, фулл), Григорий Репяхов (57 кг, клоуз), Артур Вяткин (80 кг, клоуз), Илья Петров (свыше 80 кг, клоуз);
2-е место – Денис Кутелия (77 кг, клоуз), Владислав Шульга (57 кг, клоуз), Владислав Староверов (60 кг, клоуз), Ян Сергеев (65 кг, клоуз);
3-е место – Сергей Ерещенко (свыше 80 кг, фулл, клоуз), Алексей Пучков (70 кг, клоуз), Рустам Правдюк (60 кг, клоуз).
В общекомандном зачете чемпионата сборная Донецкой области заняла 3-е место, а Григорий Репяхов выполнил норматив мастера спорта Украины.
На открытом чемпионате Харьковской области по тайскому боксу воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Воробьев) завоевали три медали:
1-е место – Иван Дыбыляк, Эдуард Кравчук;
2-е место – Милан Семенов.
5 марта 2020
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5 марта 2020
• Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
• Операция «Первоцвет» и снос деревьев
• Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников
• Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик
• Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны
• Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов
• По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу
• Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко
• Пришла в гости и украла три телефона
• Каннабис по-прежнему под запретом
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• Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
• LED-освещение для дома: особенности продукции
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Преимущества установки ГБО на автомобиль
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
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С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.