 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Из жизни пассажиров

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

Алексей Журавлев
5 марта 2020 Просмотров: 120 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух игр выиграли противостояние у «Бенфики» из Лиссабона и продолжили свой еврокубковый путь.

Первый поединок, который состоялся 20 февраля в Харькове, «горняки» выиграли со счетом 2:1. Спустя неделю 27 февраля команды встретились вновь, но уже в столице Португалии. Матч на «Эштадиу да Луш» складывался для подопечных Луиша Каштру весьма непросто: донецкий клуб по ходу игры проигрывал со счетом – 0:1 и 1:3. При таком раскладе «Шахтер» выбывал из еврокубковой кампании, но в итоге «горняки» исправили ситуацию на футбольном поле, и забив два мяча, добились благоприятного результата – 3:3.   

28 февраля по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы «горняки» узнали нового еврокубкового соперника. 12 и 19 марта чемпион Украины сыграет с клубом Бундеслиги  «Вольфсбургом». Первая встреча соперников состоится в Вольфсбурге (Германия), а ответная – в Харькове.

Результаты 1/16 финала

«Бенфика» - «Шахтер» - 3:3 (1:2)

«Брага» - «Рейнджерс» - 0:1 (2:3)

«Гент» - «Рома» - 1:1 (0:1)

«Мальме» - «Вольфсбург» - 0:3 (1:2)

ЛАСК – «АЗ Алкмаар» - 2:0 (1:1)

«Базель» - АПОЕЛ - 1:0 (3:0)

«Порту» - «Байер» - 1:3 (1:2)

«Истанбул» - «Спортинг» - 4:1 ОТ (1:3)

«Эспаньол» - «Вулверхэмптон» - 3:2 (0:4)

«МЮ» - «Брюгге» - 5:0 (1:1)

«Селтик» - «Копенгаген» - 1:3 (1:1)

«Интер» - «Лудогорец» - 2:1 (2:0)

«Аякс» - «Хетафе» - 2:1 (0:2)

«Севилья» - «Клуж» - 0:0 (1:1)

«Арсенал» - «Олимпиакос» - 1:2 ОТ (1:0)

В скобках указаны результаты первых матчей

Жеребьевка 1/8 финала

«Истанбул» (Турция) – «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) – «МЮ» (Англия).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 марта 2020

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Из жизни пассажиров

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик

Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны

Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов

По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Пришла в гости и украла три телефона

Каннабис по-прежнему под запретом

28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

LED-освещение для дома: особенности продукции

Городские скверы

27 февраля 2020

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

Преимущества установки ГБО на автомобиль

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

В горсовете стало на двух депутатов меньше

Рассказ первого директора: как открывали универмаг

Также в разделе

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

— 5 марта 2020 —

В минувший уик-энд футбольная Европа оказалась богатой на события и достижения. Естественно, огромное внимание было приковано к Мадриду (Испания), где 1 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялось очередное «эль-классико» в рамках национального чемпионата: «Реал» принимал «Барселону».

Читать далее ⇒

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

— 5 марта 2020 —

3 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций. Сборная Украины при «посеве» была в третьей корзине Лиги A и попала в квартет А4 к национальным командам Швейцарии Испании и Германии.

Читать далее ⇒

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

— 5 марта 2020 —

С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.

Читать далее ⇒

Соревнования по рукопашному бою и самбо

— 26 февраля 2020 —

20-21 февраля в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди работников правоохранительных органов, спасательных и специальных служб и соответствующих учебных высших заведений, в котором приняли участие 16 команд.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»»

Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух игр выиграли противостояние у «Бенфики» из Лиссабона и продолжили свой еврокубковый путь.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Пришла в гости и украла три телефона

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 марта 2020

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Из жизни пассажиров

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик

Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны

Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов

По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Пришла в гости и украла три телефона

Каннабис по-прежнему под запретом

28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

LED-освещение для дома: особенности продукции

Городские скверы

27 февраля 2020

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

Преимущества установки ГБО на автомобиль

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

В горсовете стало на двух депутатов меньше

Рассказ первого директора: как открывали универмаг

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top