«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух игр выиграли противостояние у «Бенфики» из Лиссабона и продолжили свой еврокубковый путь.

Первый поединок, который состоялся 20 февраля в Харькове, «горняки» выиграли со счетом 2:1. Спустя неделю 27 февраля команды встретились вновь, но уже в столице Португалии. Матч на «Эштадиу да Луш» складывался для подопечных Луиша Каштру весьма непросто: донецкий клуб по ходу игры проигрывал со счетом – 0:1 и 1:3. При таком раскладе «Шахтер» выбывал из еврокубковой кампании, но в итоге «горняки» исправили ситуацию на футбольном поле, и забив два мяча, добились благоприятного результата – 3:3.

28 февраля по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы «горняки» узнали нового еврокубкового соперника. 12 и 19 марта чемпион Украины сыграет с клубом Бундеслиги «Вольфсбургом». Первая встреча соперников состоится в Вольфсбурге (Германия), а ответная – в Харькове.

Результаты 1/16 финала

«Бенфика» - «Шахтер» - 3:3 (1:2)

«Брага» - «Рейнджерс» - 0:1 (2:3)

«Гент» - «Рома» - 1:1 (0:1)

«Мальме» - «Вольфсбург» - 0:3 (1:2)

ЛАСК – «АЗ Алкмаар» - 2:0 (1:1)

«Базель» - АПОЕЛ - 1:0 (3:0)

«Порту» - «Байер» - 1:3 (1:2)

«Истанбул» - «Спортинг» - 4:1 ОТ (1:3)

«Эспаньол» - «Вулверхэмптон» - 3:2 (0:4)

«МЮ» - «Брюгге» - 5:0 (1:1)

«Селтик» - «Копенгаген» - 1:3 (1:1)

«Интер» - «Лудогорец» - 2:1 (2:0)

«Аякс» - «Хетафе» - 2:1 (0:2)

«Севилья» - «Клуж» - 0:0 (1:1)

«Арсенал» - «Олимпиакос» - 1:2 ОТ (1:0)

В скобках указаны результаты первых матчей

Жеребьевка 1/8 финала

«Истанбул» (Турция) – «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) – «МЮ» (Англия).