«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

|5 марта 2020
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Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух игр выиграли противостояние у «Бенфики» из Лиссабона и продолжили свой еврокубковый путь.
Первый поединок, который состоялся 20 февраля в Харькове, «горняки» выиграли со счетом 2:1. Спустя неделю 27 февраля команды встретились вновь, но уже в столице Португалии. Матч на «Эштадиу да Луш» складывался для подопечных Луиша Каштру весьма непросто: донецкий клуб по ходу игры проигрывал со счетом – 0:1 и 1:3. При таком раскладе «Шахтер» выбывал из еврокубковой кампании, но в итоге «горняки» исправили ситуацию на футбольном поле, и забив два мяча, добились благоприятного результата – 3:3.
28 февраля по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы «горняки» узнали нового еврокубкового соперника. 12 и 19 марта чемпион Украины сыграет с клубом Бундеслиги «Вольфсбургом». Первая встреча соперников состоится в Вольфсбурге (Германия), а ответная – в Харькове.
Результаты 1/16 финала
«Бенфика» - «Шахтер» - 3:3 (1:2)
«Брага» - «Рейнджерс» - 0:1 (2:3)
«Гент» - «Рома» - 1:1 (0:1)
«Мальме» - «Вольфсбург» - 0:3 (1:2)
ЛАСК – «АЗ Алкмаар» - 2:0 (1:1)
«Базель» - АПОЕЛ - 1:0 (3:0)
«Порту» - «Байер» - 1:3 (1:2)
«Истанбул» - «Спортинг» - 4:1 ОТ (1:3)
«Эспаньол» - «Вулверхэмптон» - 3:2 (0:4)
«МЮ» - «Брюгге» - 5:0 (1:1)
«Селтик» - «Копенгаген» - 1:3 (1:1)
«Интер» - «Лудогорец» - 2:1 (2:0)
«Аякс» - «Хетафе» - 2:1 (0:2)
«Севилья» - «Клуж» - 0:0 (1:1)
«Арсенал» - «Олимпиакос» - 1:2 ОТ (1:0)
В скобках указаны результаты первых матчей
Жеребьевка 1/8 финала
«Истанбул» (Турция) – «Копенгаген» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия)
«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина)
«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания)
«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) – «МЮ» (Англия).
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Приветствую, гость! Вход
5 марта 2020
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• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
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Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух игр выиграли противостояние у «Бенфики» из Лиссабона и продолжили свой еврокубковый путь.