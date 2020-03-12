Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам

С 3 по 7 марта в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходили поединки чемпионата Донецкой области по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях (U-8 и U-10).

В турнирах приняли участие 63 юных шахматиста из Славянска, Торецка, Мариуполя и Краматорска. Славянск на соревнованиях представляли семь воспитанников (все – ребята) шахматного клуба «Чигоринец» (тренер Николай Пархоменко).

Практически идеально на чемпионате среди ребят возрастной категории U-10 выступил Владимир Чумаков из Славянска (ООШ №13). По итогам 9 туров (швейцарская система розыгрыша) 10-летний Владимир набрал 8,5 очков из 9-ти возможных, одержав подряд восемь побед, что сделало его досрочным чемпионом. В заключительном туре Чумаков сыграл вничью с Елисеем Нагорнюком из Торецка, который в итоге стал бронзовым призером соревнований – 6,5 баллов. 2-е место на турнире U-10 занял Елизар Калашников из Краматорска (7 очков). По ходу турнира Чумаков, имеющий 1-й взрослый разряд, обыграл Калашникова.

Еще один юный шахматист из Славянска Максим Евдокимов (ООШ №5) в данной возрастной категории занял 4-е место, набрав 6 очков.

В чемпионате среди юношей U-8 лучший результат среди славянцев показал Захар Клюка (ООШ №11), который с 5,5 очками в активе расположился 6-м месте в итоговом протоколе соревнований. При этом Захар всего на 0,5 очка отстал 2-го места.