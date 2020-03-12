Восемь золотых наград славянских «вольников»

|12 марта 2020
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6-7 марта в Торецке состоялся чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек, в котором приняли участие 12 команд.
Соревнования проходили в двух возрастных категориях: 2000-2002 и 2003-2005 г.р. Сборную Славянска на турнире представляли воспитанники городской КДЮСШ. В их активе 14 медалей, из которых восемь золотых:
1-е место – Гавриил Никитин (55 кг), Даниил Синицкий (65 кг), Кирилл Шарапов (71 кг), Алексадр Сафонов (80 кг), Ярослав Косица (110 кг), Никита Генов (97 кг), Ольга Клевина (50 кг), Лолита Волошина (59 кг);
2-е место – Андрей Сидич (70 кг), Даниил Гарунов (125 кг), Егор Дащенко (74 кг);
3-е место – Никита Никитин (61 кг), Михаил Шаповалов (110 кг), Денис Шулаков (57 кг).
Следует отметить, что данный чемпионат был отборочным к национальным первенствам: 2000 г.р. – 9-12 апреля, Львов; 2003 г.р. – 30 марта, Николаев.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Николай Липовой, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов, Николай Чурай.
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6-7 марта в Торецке состоялся чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек, в котором приняли участие 12 команд.