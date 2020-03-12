14-й титул Элины Свитолиной

В решающем поединке соревнований первая ракетка Украины в трех напряженных сетах сломила сопротивление представительницы Чехии Марии Боузковой – 7:5, 4:6, 6:4. Матч продолжался долгих три часа.

Эта победа позволила Элине Свитолиной подняться в рейтинге WTA с 7-го на 5-е место. А выигранный трофей в Монтеррее – 14-й по счету в коллекции 25-летней теннисистки.

Также в Монтеррее успех сопутствовал еще одной украинской теннисистке. 33-летняя Катерина Бондаренко в дуэте с Шэрон Фичмен из Канады одержали победу в парном разряде, одолев в финале за 1 час 26 минут японо-китайскую пару Мия Като/Яфань Ван — 4:6, 6:3, 10:7.

Между тем, невероятный камбэк совершила сборная Украины (состав команды Илья Марченко, Денис Молчанов, Сергей Стаховский) в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против теннисистов Китайского Тайбэя. После двух стартовых поражений Марченко и Молчанов выиграли парную встречу, а затем Марченко и Стаховский записали себе в актив победы в поединках «одиночки». 3:2 и теперь в сентябре нынешнего года мужская сборная Украины будет бороться за место в квалификации Финала Кубка Дэвиса-2021. В потенциальных соперниках 12 национальных команд, а жеребьевка состоится 13 марта.