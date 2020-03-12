|12 марта 2020
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Прервав серию неудач, украинская теннисистка Элина Свитолина прекрасно провела игровую неделю в Монтеррее (Мексика), став победительницей турнира WTA.
В решающем поединке соревнований первая ракетка Украины в трех напряженных сетах сломила сопротивление представительницы Чехии Марии Боузковой – 7:5, 4:6, 6:4. Матч продолжался долгих три часа.
Эта победа позволила Элине Свитолиной подняться в рейтинге WTA с 7-го на 5-е место. А выигранный трофей в Монтеррее – 14-й по счету в коллекции 25-летней теннисистки.
Также в Монтеррее успех сопутствовал еще одной украинской теннисистке. 33-летняя Катерина Бондаренко в дуэте с Шэрон Фичмен из Канады одержали победу в парном разряде, одолев в финале за 1 час 26 минут японо-китайскую пару Мия Като/Яфань Ван — 4:6, 6:3, 10:7.
Между тем, невероятный камбэк совершила сборная Украины (состав команды Илья Марченко, Денис Молчанов, Сергей Стаховский) в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против теннисистов Китайского Тайбэя. После двух стартовых поражений Марченко и Молчанов выиграли парную встречу, а затем Марченко и Стаховский записали себе в актив победы в поединках «одиночки». 3:2 и теперь в сентябре нынешнего года мужская сборная Украины будет бороться за место в квалификации Финала Кубка Дэвиса-2021. В потенциальных соперниках 12 национальных команд, а жеребьевка состоится 13 марта.
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Комментарии к статье «14-й титул Элины Свитолиной»
Прервав серию неудач, украинская теннисистка Элина Свитолина прекрасно провела игровую неделю в Монтеррее (Мексика), став победительницей турнира WTA.