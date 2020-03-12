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Бездумная исполнительность

Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы

Татьяна Ковалева
12 марта 2020 Просмотров: 63  

Букмекерский бизнес продолжает интенсивно развиваться, а на рынке ежегодно появляются новые легальные конторы. Лидеры отрасли уже давно не ограничиваются приемом спортивных ставок. Они заключают пари в отношении политических, культурных и других событий.

Доходность любого букмекера заложена в коэффициентах, которые он предлагает своим клиентам. Ее размер обычно варьируется в пределах 2-30 % от собранных средств, зависит от маржи и популярности предстоящего события. Большое количество ставок на него снижает риски конторы, увеличивает прибыль игроков. По этой причине высоким спросом всегда пользуются пари на самые посещаемые виды спорта – футбол, теннис и хоккей.

Какими особенностями отличаются ставки на хоккей

Хоккей пользуется популярностью лишь в некоторых странах. Региональный характер не позволяет ему конкурировать с другими массовыми видами спорта – футболом, теннисом, баскетболом и бейсболом. Из-за этого большая часть букмекерских контор устанавливает невысокие лимиты для ставок, дополнительно компенсирует свои риски увеличенной маржей. Но настоящие профессионалы стабильно зарабатывают и с такими линиями. Ознакомиться с коэффициентами на текущие и предстоящие события можно в разделе https://pm.by/sport/khokkejj.

Ставки на хоккей обладают рядом значимых особенностей:

  • большое количество неожиданных результатов – проигрывающие команды часто побеждают;
  • высокая частота событий – почти все клубы проводят регулярные матчи каждые 2-3 дня;
  • ограниченное число трансляций – некоторые игры демонстрируются лишь на локальном уровне;
  • урезанные лимиты и высокая маржа из-за низкого рейтинга этого спорта у букмекеров.

Что нужно учесть игрокам при планировании ставок

Перечисленные особенности хоккея учитываются профессиональными игроками при планировании своих ставок. Неожиданные исходы некоторых матчей позволяют заработать на высоких коэффициентах, а их большая частота увеличивает точность аналитических прогнозов. Наблюдая за определенными клубами в повседневном режиме, можно делать достоверные выводы об их текущей игровой форме, отслеживать изменения составов, другие значимые показатели.

Следует помнить о специфике ставок на хоккей в live-режиме. Опытные игроки с осторожностью прогнозируют исход текущих матчей с учетом правил, позволяющих произвести замену вратаря на шестого полевого игрока. При минимальном проигрыше в 1-2 шайбы этим правом часто пользуется тренер одной из команд. Из-за такой особенности счет любой встречи может сильно измениться за несколько ее последних минут.

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