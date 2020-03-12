Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы

|12 марта 2020
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Букмекерский бизнес продолжает интенсивно развиваться, а на рынке ежегодно появляются новые легальные конторы. Лидеры отрасли уже давно не ограничиваются приемом спортивных ставок. Они заключают пари в отношении политических, культурных и других событий.
Доходность любого букмекера заложена в коэффициентах, которые он предлагает своим клиентам. Ее размер обычно варьируется в пределах 2-30 % от собранных средств, зависит от маржи и популярности предстоящего события. Большое количество ставок на него снижает риски конторы, увеличивает прибыль игроков. По этой причине высоким спросом всегда пользуются пари на самые посещаемые виды спорта – футбол, теннис и хоккей.
Хоккей пользуется популярностью лишь в некоторых странах. Региональный характер не позволяет ему конкурировать с другими массовыми видами спорта – футболом, теннисом, баскетболом и бейсболом. Из-за этого большая часть букмекерских контор устанавливает невысокие лимиты для ставок, дополнительно компенсирует свои риски увеличенной маржей. Но настоящие профессионалы стабильно зарабатывают и с такими линиями. Ознакомиться с коэффициентами на текущие и предстоящие события можно в разделе https://pm.by/sport/khokkejj.
Ставки на хоккей обладают рядом значимых особенностей:
Перечисленные особенности хоккея учитываются профессиональными игроками при планировании своих ставок. Неожиданные исходы некоторых матчей позволяют заработать на высоких коэффициентах, а их большая частота увеличивает точность аналитических прогнозов. Наблюдая за определенными клубами в повседневном режиме, можно делать достоверные выводы об их текущей игровой форме, отслеживать изменения составов, другие значимые показатели.
Следует помнить о специфике ставок на хоккей в live-режиме. Опытные игроки с осторожностью прогнозируют исход текущих матчей с учетом правил, позволяющих произвести замену вратаря на шестого полевого игрока. При минимальном проигрыше в 1-2 шайбы этим правом часто пользуется тренер одной из команд. Из-за такой особенности счет любой встречи может сильно измениться за несколько ее последних минут.
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• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
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• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
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