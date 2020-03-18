В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль

12-15 марта в Одессе в спортивном комплексе Национального университета юридической академии проходил чемпионат Украины по кикбоксинг по версии WAKO (все разделы) среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 400 спортсменов.

В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате выступали два славянских кикбоксера, воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренеры Владимир Рюмин, Виктор Рюмин) – Ярослав Ефимцев и Сергей Богданов.

В весовой категории свыше 91 кг в разделе фулл-контакт Ярослав Ефимцев занял второе место. В решающем поединке турнира 25-летний Ярослав встретился в ринге с Иваном Ткаченко из Черкасс (мастер спорта международного класса). Равный бой продолжительностью шесть минут (3 раунда по 2 минуты), но победу судьи отдают Ткаченко.

Также в разделе фулл-контакт выступал и Сергей Богданов (весовая категория - 71 кг, КМС Украины). Жребий определил в соперники Сергею мастера спорта международного класса из Павлограда Александра Украинца. Вновь равный бой, а победа присуждена Украинцу.

Спортсмены Донецкой области собрали на чемпионате полный комплект наград – 29 (13 золотых, 6 серебряных, 10 бронзовых) и в общекомандном зачете заняли 2-е место.

1-е место заняла сборная Харькова, 3-е место в активе кикбоксеров из Киева.