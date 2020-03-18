В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль

|18 марта 2020
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12-15 марта в Одессе в спортивном комплексе Национального университета юридической академии проходил чемпионат Украины по кикбоксинг по версии WAKO (все разделы) среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 400 спортсменов.
В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате выступали два славянских кикбоксера, воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренеры Владимир Рюмин, Виктор Рюмин) – Ярослав Ефимцев и Сергей Богданов.
В весовой категории свыше 91 кг в разделе фулл-контакт Ярослав Ефимцев занял второе место. В решающем поединке турнира 25-летний Ярослав встретился в ринге с Иваном Ткаченко из Черкасс (мастер спорта международного класса). Равный бой продолжительностью шесть минут (3 раунда по 2 минуты), но победу судьи отдают Ткаченко.
Также в разделе фулл-контакт выступал и Сергей Богданов (весовая категория - 71 кг, КМС Украины). Жребий определил в соперники Сергею мастера спорта международного класса из Павлограда Александра Украинца. Вновь равный бой, а победа присуждена Украинцу.
Спортсмены Донецкой области собрали на чемпионате полный комплект наград – 29 (13 золотых, 6 серебряных, 10 бронзовых) и в общекомандном зачете заняли 2-е место.
1-е место заняла сборная Харькова, 3-е место в активе кикбоксеров из Киева.
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• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
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• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
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• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
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12-15 марта в Одессе в спортивном комплексе Национального университета юридической академии проходил чемпионат Украины по кикбоксинг по версии WAKO (все разделы) среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 400 спортсменов.