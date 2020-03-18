«Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу

В течение пяти дней футзальная команда «Де Трейдинг» из Николаевки провела три встречи. Редкий случай, когда профессиональная команда в один день играет два официальных матча.

Именно в такой ситуации оказались игроки «Де Трейдинга». 10 марта в Виннице клуб из Николаевки сначала сыграл ответный поединок 14 финала Кубка Украины против местной команды «Яско». Со счетом 4:2 победу одержал «Де Трейдинг». Напомним, что первую игру, которая состоялась 22 февраля в Северодонецке, также выиграли «оранжевые» (3:1).

Таким образом, подопечные Александра Хурсова завоевали путевку в «Финал четырех». Уже известно, что в «Финале четырех» (матчи состоятся в Северодонецке, предварительно - 2-3 мая) «Де Трейдинг» встретится с «Ураганом» из Ивано-Франковска. Вторую пару составили «Продэксим» (Херсон) и «ХИТ» (Киев). Точные даты игр будут определены позже.

Возвращаясь к 10 марта, следует сказать, что «Де Трейдинг» в СК «Нокаут» (Винница) ожидала еще календарная встреча в рамках 12 тура первой лиги чемпионата Украины против команды «Владимир» (Тывров). Этот матч завершился победой номинальных хозяев – 6:4. Для «Де Трейдинга» это первое поражение в чемпионате.

14 марта в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ «Де Трейдинг» со счетом 6:3 одержал победу над командой «Рятувальник» (Ромны).