«Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами

Еще за несколько дней до поединка было известно, что данная игра по причине эпидемии коронавируса пройдет при пустых трибунах. Хозяева лишились домашней поддержки трибун. «Горняки» открыли счет на 17-й минуте, когда несогласованные действия центральных защитников «волков» привели к тому, что Жуниор Мораес оказался на ударной позиции и ударом головой поразил ворота соперника.

Спустя 5 минут «Шахтер» получил право на одиннадцатиметровый удар – мяч попал в руку Арнольду. Но Коваленко с «точки» не сумел переиграть Кастельса. А перед самым свистком на перерыв в матче был назначен еще один пенальти. Но уже в ворота донецкого клуба (мяч отскочил в руку Матвиенко). Вигхорст разбежался, поскользнулся и запустил «снаряд» выше перекладины.

Начало второй 45-минутки осталось за «Вольфсбургом». И уже на 48-й минуте Брукс ударом со «второго этажа» восстановил статус-кво. Решающим в поединке стал гол Маркоса Антонио на 73-й минуте, когда бразилец удачно сыграл на добивании ударом головой. Как видим, все три мяча в игре были в британском стиле – головой.

Повторная дуэль команд была запланирована на 19 марта в Харькове. Но еще на прошлой неделе было объявлено о переносе этого матча. А 17 марта были расставлены все точки над «і». УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.

Кроме того, УЕФА на своем официальном сайте подтвердил перенос Евро-2020 на 2021 год. Финальный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сообщается, что также перенесены сроки проведения финального турнира Лиги наций, отборочных матчей ЧМ-2022 и женского молодежного чемпионата Европы, а также товарищеских матчей (сборная Украины должна была в конце марта сыграть с Францией и Польшей). Новые даты не указаны.