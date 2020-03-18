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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

Алексей Журавлев
18 марта 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинский футбол, впрочем, как европейский и мировой, взял паузу. 17 марта исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок из-за распространения эпидемии коронавируса.

Между тем, в течение последней недели были сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Украины (13 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша), а в минувший уик-энд (14-15 марта) – все шесть матчей 23 тура национального чемпионата, правда, без зрителей. И отсутствие болельщиков на трибунах стадионов вызвало шквал критики со стороны многих тренеров команд.

Центральная встреча 23 тура состоялась в Запорожье, где «Заря» принимала «Шахтер». Кстати, напомним, что начиная с данного тура, в чемпионате произошло разделение клубов на две шестерки – верхнюю и нижнюю. Исход противостояния в пользу луганского клуба решил гол Богдана Михайличенко на 84-й минуте, который был забит мощнейшим ударом слета.

И эта победа позволила «Заре» догнать в турнирной таблице киевское «Динамо» - 46 очков. Ведь в 23-м туре подопечные Алексея Михайличенко не смогли удержать преимущество в поединке против «Десны» - 1:1. Грубую ошибку в конце игры допустил Александр Караваев. В составе клуба из Чернигова отличился форвард Александр Филиппов, который не уходит с поля без забитого мяча уже в четвертой игре кряду. Всего на счету Филиппова уже 13 мячей в поединках национального первенства.

А программу 23 тура открывало львовское дерби: «Львов» - «Карпаты». В поединке была зафиксирована боевая ничья – 1:1. При этом в матче было не реализовано два пенальти: с выстрелом Егора Назарины («Львов») на 87-й минуте справился Богдан Сарнавский, а с ударом Никиты Татаркова («Карпаты») на 89-й минуте – вратарь Олег Кудрик. Стоит отметить, что голкипер «Львова» Сарнавский вошел в число 7 вратарей чемпионата, которым удалось отразить 3 удара с «точки» подряд.

Результаты 23 тура

«Львов» - «Карпаты» - 1:1 (Яковелли, 50 – Братков, 27 (авт.)

«Александрия» — «Колос» - 4:2 (Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (пен.), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35,  Лысенко, 80)

«Днепр-1» - «Мариуполь» - 2:0 (Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 90)

 «Заря» — «Шахтер» - 1:0 (Михайличенко, 84)

«Динамо» - «Десна» -1:1 (Русин, 69 – Филиппов, 80)

«Олимпик» - «Ворскла» - 1:1 (Баланюк, 21 – Кулач, 42)

Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 17.

1/4 финала Кубка Украины

«Минай» - «Ингулец» - 1:1 (6:5 пен.)

«Динамо» - «Александрия» - 1:0 ОТ

«Альянс» - «Мариуполь» - 2:4

«Десна» - «Ворскла» - 0:1

Жеребьевка 1/2 финала

«Мариуполь» – «Ворскла»

«Минай» – «Динамо»

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Комментарии к статье «Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка»

Украинский футбол, впрочем, как европейский и мировой, взял паузу. 17 марта исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок из-за распространения эпидемии коронавируса.

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