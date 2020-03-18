Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

|18 марта 2020
|Просмотров: 74
|
Украинский футбол, впрочем, как европейский и мировой, взял паузу. 17 марта исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок из-за распространения эпидемии коронавируса.
Между тем, в течение последней недели были сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Украины (13 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша), а в минувший уик-энд (14-15 марта) – все шесть матчей 23 тура национального чемпионата, правда, без зрителей. И отсутствие болельщиков на трибунах стадионов вызвало шквал критики со стороны многих тренеров команд.
Центральная встреча 23 тура состоялась в Запорожье, где «Заря» принимала «Шахтер». Кстати, напомним, что начиная с данного тура, в чемпионате произошло разделение клубов на две шестерки – верхнюю и нижнюю. Исход противостояния в пользу луганского клуба решил гол Богдана Михайличенко на 84-й минуте, который был забит мощнейшим ударом слета.
И эта победа позволила «Заре» догнать в турнирной таблице киевское «Динамо» - 46 очков. Ведь в 23-м туре подопечные Алексея Михайличенко не смогли удержать преимущество в поединке против «Десны» - 1:1. Грубую ошибку в конце игры допустил Александр Караваев. В составе клуба из Чернигова отличился форвард Александр Филиппов, который не уходит с поля без забитого мяча уже в четвертой игре кряду. Всего на счету Филиппова уже 13 мячей в поединках национального первенства.
А программу 23 тура открывало львовское дерби: «Львов» - «Карпаты». В поединке была зафиксирована боевая ничья – 1:1. При этом в матче было не реализовано два пенальти: с выстрелом Егора Назарины («Львов») на 87-й минуте справился Богдан Сарнавский, а с ударом Никиты Татаркова («Карпаты») на 89-й минуте – вратарь Олег Кудрик. Стоит отметить, что голкипер «Львова» Сарнавский вошел в число 7 вратарей чемпионата, которым удалось отразить 3 удара с «точки» подряд.
«Львов» - «Карпаты» - 1:1 (Яковелли, 50 – Братков, 27 (авт.)
«Александрия» — «Колос» - 4:2 (Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (пен.), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80)
«Днепр-1» - «Мариуполь» - 2:0 (Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 90)
«Заря» — «Шахтер» - 1:0 (Михайличенко, 84)
«Динамо» - «Десна» -1:1 (Русин, 69 – Филиппов, 80)
«Олимпик» - «Ворскла» - 1:1 (Баланюк, 21 – Кулач, 42)
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 17.
«Минай» - «Ингулец» - 1:1 (6:5 пен.)
«Динамо» - «Александрия» - 1:0 ОТ
«Альянс» - «Мариуполь» - 2:4
«Десна» - «Ворскла» - 0:1
«Мариуполь» – «Ворскла»
«Минай» – «Динамо»
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• В Киеве объявлен карантин в связи с коронавирусом
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
• На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией
• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
— 18 марта 2020 —
Однако не в ринге. А на пресс-конференции, чтобы провести первую дуэль взглядов.
— 18 марта 2020 —
12 марта в Вольфсбурге (Германия) состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретились местный «Вольфсбург» и чемпион Украины донецкий «Шахтер».
— 18 марта 2020 —
В течение пяти дней футзальная команда «Де Трейдинг» из Николаевки провела три встречи. Редкий случай, когда профессиональная команда в один день играет два официальных матча.
— 18 марта 2020 —
12-15 марта в Одессе в спортивном комплексе Национального университета юридической академии проходил чемпионат Украины по кикбоксинг по версии WAKO (все разделы) среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 400 спортсменов.
Приветствую, гость! Вход
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• В Киеве объявлен карантин в связи с коронавирусом
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
• На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией
• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка»
Украинский футбол, впрочем, как европейский и мировой, взял паузу. 17 марта исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок из-за распространения эпидемии коронавируса.